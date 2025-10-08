Thuyền du lịch chùa Hương cứu người mắc kẹt ở vùng lũ Thái Nguyên

Chiều 8.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Đức, Phó giám đốc Hợp tác xã du lịch chùa Hương, cho biết xã Hương Sơn đã điều khoảng 15 chiếc thuyền máy, cano đến chi viện các địa phương vùng lũ gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn.

Thuyền du lịch Chùa Hương di chuyển vào những nơi bị cô lập cứu người

ẢNH: VĂN CHỨC

Theo ông Đức, các xuồng máy, cano đều mang theo áo phao, nhu yếu phẩm để cứu hộ. 3 phương tiện đầu tiên xuất phát từ 3 giờ sáng nay đến hỗ trợ người dân vùng lũ Thái Nguyên. Những phương tiện còn lại xuất phát rải rác vào các khung giờ trong buổi sáng nay.

"Chúng tôi đang điều động thêm khoảng 20 thuyền tay. Đi kèm với mỗi thuyền là 2 người, họ đều có kinh nghiệm nhiều năm lái thuyền, có chứng chỉ, bằng lái", ông Đức nói.

Nhiều người dân bị cô lập trong nước lũ đã được đưa đến nơi an toàn ẢNH: VĂN CHỨC

Trong khi đó, đại diện UBND xã Hương Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin các tỉnh phía bắc chịu ảnh hưởng do mưa lũ, địa phương đã phát động phong trào "Hướng về miền Bắc - Lá lành đùm lá rách", huy động phương tiện và lực lượng cứu hộ, hỗ trợ các vùng ngập nặng.

"Chúng tôi đang tăng cường thuyền và đội ngũ lái thuyền dày dặn kinh nghiệm với phương châm sử dụng hết có thể để hỗ trợ người dân", đại diện UBND xã Hương Sơn nói và cho biết, đến thời điểm này đã có nhiều thuyền báo về cứu được người dân bị cô lập đến nơi an toàn.

Nhiều người dân ở Thái Nguyên kêu cứu

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, đến sáng 8.10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo (bão số 11), địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7.10, lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Mưa lớn sau bão Matmo gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử, khiến mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8.10 là 29,90 m, vượt báo động 3 (27 m) là 2,9 m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09 m.

Lũ sông Cầu dâng cao gây ngập lụt ở hơn 40 xã, phường. Đặc biệt, trong trận lũ lần này, nhiều khu vực trung tâm TP.Thái Nguyên cũ, chưa bao giờ bị ngập trong các đợt mưa lớn trước đây cũng bị ngập sâu, như khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường tròn trung tâm TP.Thái Nguyên cũ...

Mưa lũ ở Thái Nguyên: Xúc động clip công an cứu người mắc kẹt vì lũ

Trong suốt đêm qua và hôm nay, nhiều hộ dân trong khu vực ngập lụt đã chia sẻ thông tin trên mạng, gửi định vị tọa độ nhờ đội cứu hộ đưa ra khỏi vùng ngập lụt. Tất cả đều cho biết họ đã hết thức ăn, hết nước, hết pin điện thoại...

"Em cần cứu trợ đến chỗ cạnh bờ rào phòng giáo dục thành phố, gia đình có 6 người 1 trẻ 7 tháng, hết nước uống từ hôm qua, khu vực này nước sâu, không ai ra được và chưa có ai cứu trợ đến ạ; SĐT 0378876770, 0397406081", chị Diệu Thúy viết trên MXH.

"Xin các đoàn cứu trợ lên khu vực Quang Vinh, ga Quán Triều, trên đó nhiều ông bà lớn tuổi mà không có đồ ăn nước uống, mất liên hệ từ hôm qua", chị Quỳnh viết.

Trước đó, trưa 8.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Trao đổi với lãnh đạo địa phương, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Đồng thời, triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.