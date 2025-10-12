Người TP.HCM tập kết hàng gửi vùng lũ miền Bắc: 'Nơi nào cũng là người một nhà'

Xin nghỉ việc để đi giúp đồng bào vùng lũ

Chiều 10.10, giữa dòng xe cộ tấp nập của TP.HCM, không khí ở một góc nhỏ trên đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình cũ) lại khác thường. Người đến, người đi, tay bưng những thùng hàng; người chuyển, người nhận, tất bật nhưng tràn đầy ấm áp.

Ai cũng hiểu, trong tối cùng ngày, những món quà cứu trợ này sẽ theo xe đi suốt dặm đường, mang theo tình người phương Nam gửi ra miền Bắc đang gồng mình trong mưa lũ.

Những câu động viên tràn đầy tình yêu thương ẢNH: HÀ THƯƠNG

Giữa âm thanh của tiếng xe tải nổ máy, xen lẫn tiếng gọi nhau í ới, thỉnh thoảng vang lên những câu động viên nhẹ nhàng: "Ráng đóng cho kịp chuyến cuối nghen!", "Cẩn thận mấy thùng sữa đó nhen!".

Không cần lời nói hoa mỹ, tình yêu thương đã được gói ghém trong từng món hàng. Có người lặng lẽ đặt xuống thùng mì, có người gửi thêm vài gói thuốc cảm, vài dòng nhắn vội trên giấy: "miền Bắc cố lên", "TP.HCM gửi miền Bắc yêu thương".

Tình nguyện viên nắn nót từng chữ yêu thương động viên người dân bị lũ lụt ẢNH: HÀ THƯƠNG

Chúng tôi gặp anh Đỗ Văn Linh (32 tuổi, quê Tây Ninh), làn da sạm nắng, đang nhanh tay khuân thùng hàng nặng.

Anh Linh làm bảo vệ gần đó, xin nghỉ tạm mấy ngày để qua phụ mọi người: "Tôi biết tin từ mạng xã hội, thấy dân mình khổ quá, nước lũ cuốn hết tài sản, nên qua giúp bằng sức thôi".

Người dân TP.HCM góp hàng, góp sức, góp yêu thương cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai ẢNH: UYỂN NHI

Cạnh đó, ông Nguyễn Văn Dậu, 68 tuổi, người quản lý quán trọ Sài Gòn bao dung, cho biết điểm tập kết này đã hoạt động 3 ngày qua, hàng hóa "nhiều không đếm xuể". "Mỗi người một chút, nhưng gom lại thành cả núi hàng. Tối nay chúng tôi cho đi thêm 2 chuyến nữa mà chắc vẫn chưa hết", ông nói, giọng hồ hởi.

Được biết, những ngày trước đã chuyển 5 xe hàng (mỗi chuyến 20 tấn) ra miền Bắc. Ông Dậu chia sẻ, nhóm thiện nguyện này đã duy trì suốt 5 năm qua, nên ai cũng biết đến.

"Năm nào miền Bắc hay miền Trung gặp bão là tụi tôi lại gom góp. Năm ngoái bão Yagi, cũng làm cả tuần liền, hàng ra đến nơi là bà con có đồ ăn, áo ấm. Chúng tôi chỉ mong ai cũng có cơm no, áo lành. Dân mình, nơi nào cũng là người một nhà", ông Dậu tâm sự.

Kho hàng chất thành "núi" tại quán trọ Sài Gòn bao dung ẢNH: UYỂN NHI

Trong dòng người đến gửi hàng, chúng tôi gặp chị Trần Thị Hồng Phúc (48 tuổi, ở TP.Thủ Đức cũ). Chị cùng bạn đi xe máy hàng chục cây số, chở theo thùng mì, sữa, thuốc hạ sốt, trà gừng..., là những thứ cần thiết khi lũ rút.

"Thương nhau không có lý do gì cả, chỉ là thấy đồng bào mình khổ thì mình chung tay thôi. Người Việt Nam với nhau mà", chị Phúc nói với giọng nhẹ tênh nhưng đầy xúc động.

Chị Phúc cùng bạn đi xe máy hàng chục cây số, chở theo thùng mì, sữa, thuốc hạ sốt, trà gừng..., đến quyên góp ẢNH: UYỂN NHI

Nghĩa tình rất riêng của người dân TP.HCM

Xuôi theo xa lộ Hà Nội về phía đông thành phố, chúng tôi dừng chân trước một căn nhà nhỏ trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Xuân, TP.HCM) - nơi đang tất bật trở thành điểm tập kết hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ miền Bắc.

Giữa không gian chất đầy thùng mì, gạo, sữa..., chị Phạm Thị Hồng Hiếu (31 tuổi, quê Gia Lai) là người khởi xướng chiến dịch kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm vẫn tất bật điều phối công việc.

"Nhìn cảnh bà con mất nhà, mất tài sản mà mình đau xót vô cùng. Chỉ muốn góp một phần nho nhỏ gửi đến đồng bào để họ sớm vượt qua khó khăn", chị nói mà giọng nghẹn lại.

Bà Nguyễn Thị Hồng, 68 tuổi, nhiệt tình tham gia hỗ trợ như một tình nguyện viên thực thụ ẢNH: HÀ THƯƠNG

Với tinh thần đó, chỉ sau bài đăng trên mạng xã hội tối 8.10, hàng trăm người đã gọi điện xin tham gia đóng góp và tình nguyện giúp sức. Có người mang đến vài thùng mì, bịch sữa; có người chở cả xe gạo, nước mắm.

Người dân TP.HCM mang quà cứu trợ đến quán trọ Sài Gòn bao dung ở đường Lý Thường Kiệt gửi bà con vùng lũ ẢNH: UYỂN NHI

Hàng chục tình nguyện viên thay nhau phân loại, đóng gói hàng hóa; người già, người trẻ, học sinh, sinh viên đều nhiệt tình hỗ trợ. Nhiều bạn trẻ thức trắng đêm để canh hàng, có người mang cơm nước đến tiếp sức, chẳng quản mưa gió.

"Điều khiến tôi cảm động nhất là thấy mọi người chung tay như một đại gia đình. Người góp của, người góp công, ai cũng hướng về một mục tiêu chung", chị Hiếu xúc động.

Anh Giáp Thanh Tịnh (áo xanh) tất bật nhận đồ cứu trợ từ người dân ẢNH: NI NA

Sau hơn 2 ngày miệt mài, chuyến xe đầu tiên chở 10 - 20 tấn hàng cứu trợ đã sẵn sàng khởi hành. Từng thùng hàng được phân loại kỹ, đóng gói chắc chắn, chuyển ra vùng bị ảnh hưởng thiên tai bằng những chuyến xe 0 đồng do nhiều đơn vị hỗ trợ.

Chị Hiếu dừng hết hoạt động buôn bán riêng để tập trung cứu trợ đồng bào ảnh hưởng do lũ lụt ẢNH: HÀ THƯƠNG

Chị Hiếu bùi ngùi: "Tôi chỉ mong bà con ngoài đó nhận được trọn vẹn tấm lòng của người dân TP.HCM. Có thể món quà không lớn, nhưng trong đó là tình thương của rất nhiều người góp lại".

Các tình nguyện viên cùng ngồi lại, nắn nót từng dòng chữ gửi gắm đến miền Bắc yêu thương ẢNH: HÀ THƯƠNG

Khi chuyến xe cuối cùng lăn bánh, bóng người khuân vác vẫn còn in hằn dưới ánh đèn đường. Ai nấy đều thấm mệt, nhưng trong ánh mắt là niềm vui lấp lánh. Không ồn ào, không phô trương, người dân TP.HCM chỉ muốn những món quà kia kịp đến tay người cần sớm nhất.

Và có lẽ, đó chính là nghĩa tình rất riêng của TP.HCM, nơi con người chưa bao giờ quay lưng trước nỗi đau của đồng bào mình.