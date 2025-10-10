Đất vàng Thương xá Tax sau chỉ đạo 'nóng' của TP.HCM

Thương xá Tax (góc mặt tiền đường Lê Lợi - phố đi bộ Nguyễn Huệ; đối diện khách sạn Rex, phường Sài Gòn, quận 1 cũ) từng là biểu tượng thương mại hơn 130 năm của TP.HCM, và ngưng hoạt động năm 2014 khi TP.HCM làm dự án metro Bến Thành - Suối Tiên.

Đến năm 2016, Thương xá Tax bị phá dỡ hoàn toàn để triển khai dự án cao ốc 40 tầng mang tên Satra Tax Plaza.

Hiện trạng khu đất rộng hơn 9.000 mét vuông dự án Thương xá Tax ở phường Sài Gòn, TP.HCM ẢNH: NI NA

Dự án do Tổng công ty Satra (100% vốn nhà nước, thuộc UBND TP.HCM) làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 9.000 m2 định hướng đầu tư trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và khách sạn theo xu thế phát triển của thế giới và của Việt Nam.

Mục tiêu dự án nằm trên đất vàng này nhằm đem lại lợi ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh của TP.HCM; vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực thương mại của doanh nghiệp nhà nước.

Khu đất có quy mô hơn 9.000 mét vuông nằm ở vị trí đắc địa, đối diện là trung tâm thương mại Saigon Center ẢNH: NI NA

Theo kế hoạch, công trình của Tổng công ty Satra khởi công vào quý 1/2017 và hoàn thành năm 2020. Tuy nhiên, sau hơn 8 năm qua, khu đất trung tâm Thương xá Tax đến nay vẫn là bãi đất trống, gây lãng phí nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Trung Kiên (40 tuổi, quê Đắk Lắk) người dân sống gần dự án này chia sẻ, từ ngày phá bỏ Thương xá Tax, không có bất kỳ hoạt động xây dựng, đôi khi có sử dụng để làm sân khấu ngoài trời, tổ chức hội chợ hoặc làm bãi giữ xe.

Dự án Thương xá Tax định hướng đầu tư trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và khách sạn theo xu thế phát triển của thế giới và của Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay vẫn "đắp chiếu" ngay giữa trung tâm TP.HCM sầm uất ẢNH: NI NA

Đầu tháng 10.2025, văn bản do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh ký, truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, UBND phường Sài Gòn cùng Tổng công ty Satra có phương án xử lý khu đất 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi.

Văn bản Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Tổng công ty Satra làm việc với Sở Tài chính TP.HCM và Sở Xây dựng TP.HCM rà soát các điều kiện để tiếp tục sử dụng khu đất thực hiện dự án.

Dự án Thương xá Tax có hàng rào bao quanh, đến nay vẫn chưa được thi công và xây dựng ẢNH: NI NA

Việc chấp thuận đầu tư dự án tại khu đất phải tuân thủ luật Quản lý tài sản công, luật Đầu tư cùng các quy định liên quan đến tài sản công tại doanh nghiệp.

Ngoài tận dụng tổ chức sự kiện, dự án Thương xá Tax còn sử dụng làm bãi đỗ xe ẢNH: NI NA

Trường hợp không đáp ứng các điều kiện quy định, Tổng công ty Satra phải có văn bản trả lại đất dự án Thương xá Tax theo khoản 2, điều 82, luật Đất đai năm 2024.

Khi đó, UBND phường Sài Gòn sẽ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực địa khu đất, lập hồ sơ thu hồi theo Nghị định 151 và bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý.