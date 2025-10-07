Văn bản do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh ký truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Sài Gòn, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Tổng công ty Satra) có hướng xử lý khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax).

Văn bản nêu rõ, xét báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại công văn số 6186 ngày 22.9.2025 về dự án Thương xá Tax, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Tổng công ty Satra làm việc với Sở Tài chính, Sở Xây dựng để rà soát các điều kiện tiếp tục sử dụng khu đất để thực hiện dự án, việc chấp thuận đầu tư dự án tại khu đất theo luật Quản lý tài sản công liên quan đến tài sản công tại doanh nghiệp, luật Đầu tư...

Trường hợp không đáp ứng điều kiện quy định, Tổng công ty Satra có văn bản trả lại đất theo quy định tại khoản 2 điều 82 luật Đất đai năm 2024.

Khi Tổng công ty Satra viên trả lại đất, giao Chủ tịch UBND phường Sài Gòn chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực địa khu đất. Lập hồ sơ thu hồi khu đất theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 151/2025 và bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý theo quy.

TP.HCM chỉ đạo "nóng" dự án Thương xá Tax ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trước đó hồi tháng 5.2025, Tổng công ty Satra có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ cho doanh nghiệp đầu tư trên phần diện tích đất công (7.630 m2) và chấp thuận cho Tổng công ty Satra thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định luật Đất đai 2024.

Lý do, doanh nghiệp đã đầu tư 487 tỉ đồng cho giai đoạn chuẩn bị, trong đó hơn 300 tỉ đồng là chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Mặt khác, Tổng công ty Satra vẫn phải đóng tiền thuê đất hằng năm từ sau khi tháo dỡ Thương xá Tax vào năm 2016, với tổng số tiền đến năm 2024 là hơn 640 tỉ đồng.

Trong khi đó, theo Tổng công ty Satra, việc không được giao đất và không được chấp thuận chủ trương tiếp tục đầu tư dự án sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu, lợi nhuận và khó xử lý thu hồi, quyết toán các chi phí đã chi ra như chi phí bồi thường, hỗ trợ các hộ dân, tổ chức là 199 tỉ đồng; chi phí hỗ trợ thêm 40% giá trị nhà, đất tính bồi thường cho các hộ dân theo chủ trương của UBND TP là 102 tỉ đồng.

Được biết, để thực hiện dự án trên, Tổng công ty Satra vào năm 2016 đã phá dỡ khu Thương xá Tax đang buôn bán sầm uất và cũng là một trong số các biểu tượng của TP.HCM để xây dựng tòa nhà cao 40 tầng. Tòa nhà dự kiến khởi công vào quý 1/2017, hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, từ đó đến nay dự án không thể triển khai khiến khu đất vàng hai mặt tiền đường Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi bị bỏ hoang gây lãng phí nghiêm trọng.