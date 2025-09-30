Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM tập huấn về bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hơn 1.500 công chức

Đình Sơn
Đình Sơn
30/09/2025 16:20 GMT+7

Ngày 30.9, Sở Nội vụ TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp - Môi trường và Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn (trực tiếp kết hợp trực tuyến) về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố.

Đối tượng tham gia lớp tập huấn là hơn 1.500 công chức, viên chức hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hội đồng thẩm định giá đất tại UBND 168 xã, phường, đặc khu.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, chính quyền địa phương 2 cấp sau 3 tháng đi vào hoạt động, bên những điểm sáng cũng còn có những khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công cũng gặp nhiều khó khăn. 

Trên tinh thần đó, Thành ủy, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo các sở ngành tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức trên từng lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề "nóng" hiện nay, trong đó có công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công.

Hội nghị tập huấn nhằm góp phần tốt hơn nữa công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong những năm tới.

TP.HCM tập huấn về bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hơn 1.500 công chức- Ảnh 1.

TP.HCM tập huấn về bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hơn 1.500 công chức

ẢNH: ĐÌNH SƠN

 Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng giải thích, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị thu hồi.

Trong khi luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành có nhiều điểm mới liên quan trực tiếp đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nếu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không được trang bị kịp thời, thống nhất, sẽ dẫn đến cách hiểu và áp dụng không đồng đều, dễ phát sinh vướng mắc, khiếu kiện, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Do vậy, ông đề nghị cán bộ, viên chức tập trung nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nhất là những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đơn vị mình, để cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Toàn Thắng: Xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra lỗi cố ý

Ông Nguyễn Toàn Thắng: Xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra lỗi cố ý

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM khi trao đổi với Thanh Niên về công tác điều hành trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố.

Khám phá thêm chủ đề

Bồi thường giải phóng mặt bằng đầu tư công Tái định cư địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận