Đối tượng tham gia lớp tập huấn là hơn 1.500 công chức, viên chức hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hội đồng thẩm định giá đất tại UBND 168 xã, phường, đặc khu.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, chính quyền địa phương 2 cấp sau 3 tháng đi vào hoạt động, bên những điểm sáng cũng còn có những khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công cũng gặp nhiều khó khăn.

Trên tinh thần đó, Thành ủy, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo các sở ngành tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức trên từng lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề "nóng" hiện nay, trong đó có công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công.

Hội nghị tập huấn nhằm góp phần tốt hơn nữa công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong những năm tới.

TP.HCM tập huấn về bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hơn 1.500 công chức ẢNH: ĐÌNH SƠN

Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng giải thích, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị thu hồi.

Trong khi luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành có nhiều điểm mới liên quan trực tiếp đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nếu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không được trang bị kịp thời, thống nhất, sẽ dẫn đến cách hiểu và áp dụng không đồng đều, dễ phát sinh vướng mắc, khiếu kiện, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Do vậy, ông đề nghị cán bộ, viên chức tập trung nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nhất là những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đơn vị mình, để cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ.