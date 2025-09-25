TP.HCM sẽ kiểm điểm bí thư, chủ tịch phường xã chậm trễ giải phóng mặt bằng

Đây là thông tin được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra sáng 25.9.

Ông Được cho biết 3 đột phá của nhiệm kỳ tới gồm thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Trong đó, muốn đầu tư hạ tầng phải giải phóng mặt bằng. Ông Được đánh giá trong những tháng đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã còn lúng túng, thiếu cán bộ, thiếu chuyên môn. Thậm chí, cán bộ lãnh đạo vẫn còn sợ sệt, không dám quyết, không ký phương án bồi thường.

Trước mắt, TP.HCM sẽ biệt phái cán bộ hỗ trợ từng công việc, từng dự án như đường Vành đai 3, mở rộng quốc lộ 13, quốc lộ 22, đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường Nguyễn Văn Linh nối dài, đặc biệt là đề án di dời nhà ven kênh rạch. "Các phường, xã trọng yếu phải quan tâm giải phóng mặt bằng. Nếu không giải phóng mặt bằng thì không thể đầu tư hạ tầng", ông Được nói thêm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết nhiệm kỳ tới TP.HCM sẽ đầu tư nhiều dự án lớn về hạ tầng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch TP.HCM cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ lập các đội đặc nhiệm xuống phường, xã hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng. "Bí thư, chủ tịch 168 xã, phường, đặc khu phải quyết liệt giải phóng mặt bằng. Đây là chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả các đảng bộ, người đứng đầu các cấp. Xã, phường nào giải phóng mặt bằng không tốt, để dự án ì ạch thì người đứng đầu sẽ bị kiểm điểm. Guồng máy chạy thì tất cả bánh răng phải chạy", ông Được yêu cầu.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM nhìn nhận kẹt xe và ngập nước đang là 2 vấn đề cấp bách của địa phương, nhiều người ví von đó là "đặc sản" của thành phố đông dân nhất cả nước. Ông Được đánh giá nếu quyết tâm, quyết liệt thì trong 10 năm tới, TP.HCM có thể giải bài toán xe gắn máy với điều kiện có hạ tầng tốt.

TP.HCM thuê tư vấn quốc tế lập quy hoạch mới

Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP.HCM đặt mục tiêu tầm nhìn đến 2030 vào 100 thành phố đáng sống nhất trên thế giới, và đến năm 2045 là 100 thành phố tốt nhất trên thế giới. "Trung ương, nhân dân rất kỳ vọng. Đây là nhiệm vụ không dễ chút nào, nhưng nếu quyết tâm, quyết liệt, có cách làm hay, sáng tạo với trái tim nóng, cái đầu lạnh thì mục tiêu lớn lao thế nào cũng có thể đạt được", ông Được nhìn nhận.

Trao đổi thêm về đột phá thể chế, Chủ tịch TP.HCM cho biết cấp tỉnh không làm luật mà cụ thể hóa các luật, nghị quyết, nghị định, thông tư thành hướng dẫn, chính sách của địa phương để tạo môi trường thông thoáng, thu hút đầu tư.

Hiện TP.HCM đã hoàn thiện hồ sơ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thường kỳ tháng 10.2025. "Đây là một trong những công cụ tạo động lực hấp dẫn mới cho TP.HCM thu hút đầu tư", ông Được đánh giá.

Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến cấp ủy cơ sở trực thuộc ẢNH: SỸ ĐÔNG

Liên quan đến quy hoạch, ông Được thông tin TP.HCM sẽ quy hoạch lại không gian phát triển mới với phương châm nhập 3 tỉnh, thành phố không phải phép cộng thông thường mà là phép nhân. TP.HCM sẽ phân vai cho từng vùng phát triển dựa theo tiềm năng, thế mạnh sẵn có, không giẫm đạp lên nhau. Sắp tới, TP.HCM sẽ chọn đơn vị tầm cỡ thế giới cùng tư vấn trong nước lập quy hoạch thành phố để tạo đà phát triển.

Tại hội nghị, các Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM đã thông tin những nội dung cốt lõi, chương trình hành động triển khai nghị quyết đại hội nhiệm kỳ tới. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thông tin về quy trình 20 bước để UBND phường, xã thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất triển khai các dự án.