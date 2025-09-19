TP.HCM tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc ngay trong tháng 9.2025

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy TP.HCM về chủ trương thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Sau khi thảo luận, Thường trực Thành ủy TP.HCM cơ bản thống nhất chủ trương theo báo cáo, đề xuất của Đảng ủy UBND TP.HCM về thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng.

Đảng ủy UBND TP.HCM được giao nhiệm vụ lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát kỹ, chặt chẽ, nêu rõ quy định pháp luật, sự cần thiết thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Thường trực Thành ủy TP.HCM lưu ý thêm về tổ chức bộ máy gồm có 6 phòng chuyên môn và 3 đơn vị sự nghiệp công lập.

Một góc khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM) ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, Đảng ủy UBND TP.HCM phối hợp chặt chẽ Đảng ủy Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM, Thường trực HĐND TP.HCM và các ban chuyên trách trao đổi, thống thống thực hiện quy trình rà soát, thẩm định, trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 9.2025.

Tại kỳ họp tháng 2.2025, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết hợp nhất Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vào Sở Xây dựng, lấy tên là Sở Xây dựng. Đến tháng 4.2025, Sở Xây dựng TP.HCM hợp nhất thêm Sở Giao thông công chánh, thành siêu sở với 23 phòng chuyên môn và 14 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại hội nghị Thành ủy TP.HCM ngày 15.9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM có cơ chế, thẩm quyền để thực hiện việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Ông Quang giải thích thêm sau khi sáp nhập 2 tỉnh, TP.HCM rộng hơn 6.700 km2, dân số hơn 14 triệu người nên cần có cơ quan chuyên môn giải quyết quy hoạch.

Theo Nghị định 45/2024 của Chính phủ, Hà Nội và TP.HCM được phép tổ chức riêng Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tham mưu, giúp UBND TP.HCM quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và kiến trúc.