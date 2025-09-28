Ông Nguyễn Toàn Thắng: Xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra lỗi cố ý

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết đã trực tiếp chỉ đạo Giám đốc 38 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) phải tập trung, chủ động giải quyết công việc, làm thật tốt công tác giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, phải chịu khó lắng nghe những góp ý của người dân.

Nếu trong quá trình kiểm tra, giám sát còn phát hiện những tồn tại chủ quan, những lỗi cố ý, cố tình sẽ kiên quyết xử lý thật nghiêm trách nhiệm của Giám đốc Chi nhánh, với vai trò là người đứng đầu.

"Trong điều kiện chính quyền 2 cấp đã đi vào hoạt động, Giám đốc 38 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải tăng cường sự chủ động, tinh thần khắc phục khó khăn, dám nghĩ, biết làm. Trong lúc này tất cả phải nỗ lực hơn trước rất nhiều vì khi tổ chức chính quyền hai cấp phải hỗ trợ chính quyền địa phương cấp xã. Trong số các chi nhánh, đến nay có lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức đang làm rất tốt", ông Nguyễn Toàn Thắng cho hay.

Để hỗ trợ chính quyền cấp xã, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết để thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo mô hình chính quyền hai cấp cho các phường, xã và hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai.

Và để đảm bảo năng lực cho cán bộ cơ sở, Sở đã tổ chức một buổi tập huấn trực để hướng dẫn xử lý hồ sơ đất đai cho 445 cán bộ cấp xã. Ngoài ra, Sở cũng ban hành 9 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho UBND cấp xã liên quan đến việc phân cấp, phân quyền các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bố trí 168 nhân sự từ hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai xuống 168 xã, phường, đặc khu để hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Một cẩm nang hướng dẫn thủ tục hành chính về đất đai cấp xã cùng nhóm hỗ trợ trực tuyến cũng được thiết lập cho 38 Tổ địa bàn và UBND cấp xã để giải quyết hồ sơ, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Ngoài ra, cán bộ của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi cũ, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cũng đã được "biệt phái" về xã hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố.

Ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu Giám đốc 38 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải khắc phục khó khăn, dám nghĩ, biết làm ẢNH: ĐÌNH SƠN

Nhờ những nỗ lực trên, nên chỉ sau hơn 2 tháng đi vào vận hành công tác giải quyết hồ sơ đất đai đã ghi nhận những kết quả đáng khích lệ. Đối với 14 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã, 156/168 UBND cấp xã đã tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ, trong đó một số lượng lớn hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ cao.

Đặc biệt, tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh, tổng số hồ sơ tiếp nhận lên đến hơn 180.000 hồ sơ, với hơn 130.000 hồ sơ đã được giải quyết, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 92%.

Tổng thể, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn trên toàn Sở đạt 95,71%, cho thấy sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của toàn ngành trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Những kết quả ban đầu nói trên trong lĩnh vực đất đai cũng như ở nhiều lĩnh vực khác mà toàn ngành đã thực hiện trong thời gian qua thể hiện tinh thần nỗ lực, đổi mới và trách nhiệm của ngành trong việc góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố trong năm 2025, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển.

Đang xây dựng bảng giá đất Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đang triển khai công tác xây dựng bảng giá đất lần đầu, dự kiến áp dụng từ ngày 1.1.2026. Đây là một công tác trọng tâm, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân và doanh nghiệp. Do vậy, bảng giá đất sẽ được xây dựng theo một lộ trình chặt chẽ, khoa học, gồm nhiều bước nhằm đảm bảo tính chính xác và khách quan cao nhất. Bước khởi đầu đã được thực hiện với việc lập dự án xây dựng bảng giá đất, xác định rõ nội dung, thời gian, tiến độ và dự toán kinh phí. Thành phố cũng đang rà soát và kiện toàn thành phần Hội đồng Thẩm định giá đất. Mới đây nhất, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 1358 về phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM. Đây là cơ sở để chúng tôi tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.



