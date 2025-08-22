Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Ông Nguyễn Toàn Thắng giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM

Đình Sơn
Đình Sơn
22/08/2025 15:49 GMT+7

Ngày 22.8, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, được giao giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM trong thời hạn 5 năm. 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Minh Trí, Thành ủy viên (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũ) giữ chức Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cho 9 Phó trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM.

Ông Nguyễn Toàn Thắng giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Toàn Thắng giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM

ẢNH: T.Q

Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Được cho rằng, lĩnh vực nông nghiệp - môi trường cũng như hoạt động các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP hết sức nặng nề, nhất là trong bối cảnh TP.HCM vừa được hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Vai trò của khu chế xuất - khu công nghiệp vốn đã lớn nay càng lớn và quan trọng, giúp TP phát triển trong thời gian tới. Trong khi Sở Nông nghiệp - Môi trường cũng có chức năng, nhiệm vụ rất rộng và quan trọng.

Chính vì vậy, người đứng đầu UBND TP.HCM đề nghị những lãnh đạo được bổ nhiệm cần nhận thức rõ chức năng nhiệm vụ của ngành mình để bắt tay ngay vào việc. Đặc biệt là ở lĩnh vực nông nghiệp - môi trường hiện nay còn tồn đọng nhiều công việc cần phải xử lý gấp trong thời gian tới, như thẩm định giá đất các dự án, tháo gỡ khó khăn cho các dự án… để không bỏ sót công việc, không để công việc bị gián đoạn, làm sao đạt được kết quả cao nhất.

Báo cáo tháng 7 và 8.2025 tại Hà Nội của Công ty One Mount Group cho thấy, thị trường chứng kiến làn sóng mở bán bất động sản rầm rộ từ các chủ đầu tư trước tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch).

