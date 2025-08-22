Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM trong thời hạn 5 năm.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Minh Trí, Thành ủy viên (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũ) giữ chức Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cho 9 Phó trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM.

Ông Nguyễn Toàn Thắng giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM ẢNH: T.Q

Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Được cho rằng, lĩnh vực nông nghiệp - môi trường cũng như hoạt động các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP hết sức nặng nề, nhất là trong bối cảnh TP.HCM vừa được hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vai trò của khu chế xuất - khu công nghiệp vốn đã lớn nay càng lớn và quan trọng, giúp TP phát triển trong thời gian tới. Trong khi Sở Nông nghiệp - Môi trường cũng có chức năng, nhiệm vụ rất rộng và quan trọng.

Chính vì vậy, người đứng đầu UBND TP.HCM đề nghị những lãnh đạo được bổ nhiệm cần nhận thức rõ chức năng nhiệm vụ của ngành mình để bắt tay ngay vào việc. Đặc biệt là ở lĩnh vực nông nghiệp - môi trường hiện nay còn tồn đọng nhiều công việc cần phải xử lý gấp trong thời gian tới, như thẩm định giá đất các dự án, tháo gỡ khó khăn cho các dự án… để không bỏ sót công việc, không để công việc bị gián đoạn, làm sao đạt được kết quả cao nhất.