Thời sự

TP.HCM: Cử 206 viên chức đăng ký đất đai hỗ trợ UBND cấp xã

Nguyễn Long
Nguyễn Long
19/09/2025 14:42 GMT+7

Nhiệm vụ của viên chức là hỗ trợ cán bộ, công chức ở địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký đất đai thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Ngày 19.9, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết đã ký quyết định về việc cử viên chức thuộc hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai hỗ trợ UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đăng ký đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

TP.HCM: Cử 206 viên chức đăng ký đất đai hỗ trợ UBND cấp xã- Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục về đất đai tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức

ẢNH: NGUYỄN LONG


Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cử 206 viên chức thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ UBND 168 xã, phường, đặc khu thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đăng ký đất đai.

Thời gian từ ngày 15.9 đến khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ của viên chức là hỗ trợ cán bộ, công chức ở địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký đất đai thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đăng ký đất đai.

Nắm bắt và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương liên quan đến lĩnh vực đăng ký đất đai báo cáo Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường.

