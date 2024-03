Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều tra vụ nhân viên văn phòng đăng ký đất đai nhận tiền tẩy xóa sổ đỏ

Bất ngờ mất hơn 1,5 ha đất

Ngày 15.3, TAND H.Châu Đức (Bà Rịa Vũng Tàu) cho biết trong quá trình giải quyết vụ án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Dương Văn Chẳng (ngụ H.Châu Đức) và bị đơn là ông Đ.D.Đ (ngụ TP.Vũng Tàu), phát hiện vụ án có dấu hiệu của tội làm giả tài liệu cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nên đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức để điều tra, xử lý theo quy định.

Căn nhà của ông Chẳng và con của mình CTV

Nội dung vụ án như sau: ông Dương Văn Chẳng (68 tuổi, ngụ xã Láng Lớn, H.Châu Đức) có 9 người con. Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hộ ông Chẳng (sổ đỏ hộ gia đình) với diện tích hơn 1,5 ha.

Do quen biết từ trước nên ngày 25.7.2013, ông Chẳng cho ông N.V.N (55 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, H.Châu Đức) mượn sổ đỏ để vay tiền trong thời gian 2 tháng.

Do sổ đỏ là hộ gia đình cần phải có mặt 9 người con của ông Chẳng cùng ký tên nên ông N. nhờ ông N.C.T (nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai H.Châu Đức) tẩy xóa chữ "hộ" trong sổ đỏ mang tên "hộ ông Dương Văn Chẳng" thành sổ đỏ mang tên "ông Dương Văn Chẳng".

Ngày 26.7.2013, ông N. cùng ông Chẳng và ông Đ.K.T (ngụ H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai; người cho vay tiền) đến phòng công chứng ở xã Hòa Long (TP.Bà Rịa) ký giấy tờ. Do không biết chữ nên ông Chẳng đã ký hợp đồng chuyển nhượng đất mà cứ nghĩ là ký vào giấy vay mượn tiền, cầm cố đất cho ông T.



Một thời gian sau, ông T. báo cho ông Chẳng biết là N. trễ hẹn đóng tiền lời và sẽ sang tên sổ đỏ để bán cho người khác. Nghe vậy, ông Chẳng đi gặp N. để hỏi rõ vụ việc thì N. còn nói ông Chẳng đưa hộ khẩu của gia đình cho mình. Sau đó, N. cầm sổ hộ khẩu của ông Chẳng vào Công an xã Láng Lớn cắt hết tất cả những người con của ông Chẳng có tên trong sổ hộ khẩu.

Ông Chẳng cho biết, trong lúc cùng N. lên nhà ông T. nói chuyện thì được biết N. đã cho ông N.C.T, nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai H.Châu Đức 5 triệu đồng để xóa chữ "hộ" trong sổ đỏ của mình.

Ông Chẳng hỏi lại N. làm như vậy thì sao, liền được N. trấn an để mọi việc mình thu xếp chuộc giấy tờ đất của gia đình ông Chẳng về. Đến ngày 23.9.2013, ông T. làm thủ tục sang sổ đỏ trên cho mình.

Sau đó, ông Chẳng gửi đơn đến UBND xã Láng Lớn và UBND H.Châu Đức tố cáo ông T. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 18.11.2013, UBND H.Châu Đức chuyển đơn tố cáo của ông Chẳng đến Công an H.Châu Đức giải quyết. Ngày 18.2.2014, Công an H.Châu Đức có văn bản trả lời cho ông Chẳng đây chỉ là vụ việc phát sinh tranh chấp dân sự, đề nghị ông Chẳng liên hệ đến TAND H.Châu Đức giải quyết.

Vì ông Chẳng không biết chữ nên có hỏi ông N. văn bản của Công an H.Châu Đức như thế nào thì ông N. nói mọi việc mình lo hết rồi và hứa chuộc đất về cho gia đình ông Chẳng.

7 năm sau, ngày 8.7.2020, ông Đ.D.Đ (ngụ TP.Vũng Tàu) đến nhà và yêu cầu ông Chẳng thu xếp dọn nhà đi nơi khác vì đã mua nhà và đất từ ông T. Lúc này, ông Chẳng làm đơn khởi kiện ông N., ông T. và N.C.T đến TAND H.Châu Đức, đòi trả lại đất cho gia đình.

Chuyển hồ sơ sang công an điều tra

Theo TAND H.Châu Đức, tại thời điểm ông Chẳng ký hợp đồng chuyển nhượng sổ đỏ cho ông Đ.K.T thì sổ đỏ là của hộ ông Chẳng nhưng đã được các đối tượng móc nối xóa chữ "hộ" rồi đem đến văn phòng công chứng để ông Chẳng ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông T. Trong khi đó tại thời điểm này, trong sổ hộ khẩu của ông Dương Văn Chẳng còn có các con của ông Chẳng.

Sau khi bỏ đi chữ "hộ" để ký hợp đồng chuyển nhượng sổ đỏ cho ông T. thì đến khi ông T. chuyển nhượng cho ông Đ., sổ đỏ này lại được gắn chữ "hộ" ông Dương Văn Chẳng.

TAND H.Châu Đức xác định việc văn phòng công chứng tại TP.Bà Rịa ký công chứng hợp đồng chuyển nhượng sổ đỏ của ông Dương Văn Chẳng trong khi thửa đất nói trên được cấp cho hộ ông Dương Văn Chẳng, nhưng chỉ có một mình ông Dương Văn Chẳng ký hợp đồng chuyển nhượng là vi phạm pháp luật.

TAND H.Châu Đức nhận thấy ông Đ.K.T, N.V.N, N.C.T (nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai H.Châu Đức) và công chứng viên tại văn phòng công chứng ở TP.Bà Rịa đã cấu kết với nhau có dấu hiệu của tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vì vậy, TAND H.Châu Đức chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức để điều tra xác minh, xử lý theo quy định. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức điều tra làm rõ. Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức cũng đã mời những người liên quan lấy lời khai, thực nghiệm hiện trường vụ N.C.T tẩy xóa sổ đỏ của ông Chẳng.