Doanh nghiệp bán lẻ định hướng tiêu dùng xanh

Nếu như những năm trước, doanh nghiệp Việt thường đứng trước 2 lựa chọn: nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để được chấp nhận hoặc chấp nhận đứng ngoài sân chơi toàn cầu thì gần đây, nhiều doanh nghiệp đang thay đổi rõ rệt. Từ chỗ đi sau, ngày càng nhiều doanh nghiệp trong nước bắt đầu chủ động định hình chuẩn mực riêng, coi đây là lợi thế cạnh tranh thay vì nghĩa vụ phải thực hiện. Nói cách khác, thay vì bị buộc phải xanh, nhiều doanh nghiệp đang chọn xanh để dẫn đầu.

Co.opmart khuyến khích khách hàng dùng túi sử dụng nhiều lần khi mua sắm

Saigon Co.op chủ động định hướng tiêu dùng xanh

Ở vai trò nhà bán lẻ này, Saigon Co.op đang cho thấy sự chủ động dẫn dắt của mình trong việc định hình thói quen tiêu dùng. Cụ thể, nhiều năm qua, nhà bán lẻ này đã ngừng kinh doanh túi nilon khó phân hủy, chuyển sang 100% túi tự hủy sinh học và túi tái sử dụng nhiều lần; thay thế ống hút/dao, muỗng nhựa bằng vật liệu bã mía, giấy, gạo và nguyên liệu thân thiện môi trường. Những thay đổi "nhỏ mà không nhỏ" này giảm đáng kể rác thải nhựa, đồng thời định hình thói quen của người tiêu dùng. Ngoài ra, Saigon Co.op cũng tổ chức các chương trình kích cầu tiêu dùng xanh như "Gia đình Việt – Đại sứ xanh" định kỳ hàng năm, với hàng loạt mặt hàng xanh khuyến mãi, hoạt động hoạt náo tại điểm bán… nhận được sự hưởng ứng của hàng triệu gia đình. Suốt nhiều năm qua, hệ thống ưu tiên đặc biệt cho sản phẩm thân thiện môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp qua khu trưng bày riêng, chính sách khuyến mãi xanh, quảng bá thương hiệu xanh và truyền thông minh bạch, nhằm kết nối niềm tin giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, lan tỏa lựa chọn sống xanh đến cộng đồng.

Quầy kệ trong siêu thị Co.opmart luôn ưu tiên sản phẩm xanh

Bên cạnh đó, hệ thống vận động nhà cung cấp/đối tác chuyển đổi xanh, thể hiện bằng chính sách ưu tiên trưng bày - truyền thông cho sản phẩm đạt chuẩn; kết hợp khuyến mãi theo chủ đề xanh để chuẩn xanh trở thành giá trị cụ thể cho người dùng (tiết kiệm, bền, an toàn). Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết 16 năm nay, Saigon Co.op đã đồng hành cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng duy trì chương trình "Tháng tiêu dùng xanh". Chương trình vừa giúp người tiêu dùng nhận diện và ưu tiên sản phẩm an toàn, thân thiện môi trường, vừa tạo áp lực tích cực để doanh nghiệp thay đổi, đầu tư vào sản phẩm sạch, quy trình sản xuất tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Saigon Co.op chủ động phối hợp với cơ quan quản lý, tổ chức xã hội để phát động chương trình vì môi trường (thu gom rác tái chế, tuần lễ sống xanh, giáo dục tiêu dùng thông minh…). Đây là cầu nối giữa mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh và hành vi hàng ngày của hàng triệu người tiêu dùng.

Thực hiện xanh hóa vận hành Ngoài định hướng tiêu dùng xanh, Saigon Co.op cũng thực hiện xanh hóa vận hành như sử dụng năng lượng tái tạo tại siêu thị bằng lắp đặt mặt trời áp mái, tối ưu kho lạnh, tủ mát – chiếu sáng đèn Led thay cho đèn huỳnh quang, giảm nhựa dùng một lần. Song song, đầu tư kho hiện đại theo tiêu chuẩn xanh: kho Saigon Co.op hướng tây đặt tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM) là hệ thống kho đầu tiên của VN được xây dựng theo chuẩn xanh với trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến của thế giới. Kho được xây dựng với mô hình logistics theo chuẩn "xanh", có hệ thống mảng xanh bao quanh, hệ thống lấy sáng tự nhiên ban ngày, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động...



