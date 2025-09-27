SATRA đẩy mạnh trụ cột chuyển đổi số và logistics

Đồng thời, doanh nghiệp cũng tăng tốc phát triển hạ tầng logistics để tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu, đồng thời thích ứng với xu thế thương mại hiện đại.

Tăng tốc đầu tư logistics

Trong hệ thống của SATRA, Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền được xem là "trái tim" phân phối nông sản - thực phẩm của TP.HCM. Bình quân mỗi đêm, nơi đây giao dịch khoảng 2.500 tấn hàng hóa với tổng giá trị ước đạt 150 tỉ đồng. Riêng trái cây, chợ Bình Điền cung ứng khoảng 20% nhu cầu của TP.HCM. Ngoài ra, hàng trăm tấn rau củ, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản… cũng được tập kết và phân phối, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường gần 10 triệu dân.

Chợ Bình Điền đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hàng hóa từ nhiều vùng miền với thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước ẢNH: SATRA

Không chỉ thế, chợ Bình Điền còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hàng hóa từ nhiều vùng miền với thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước. Nhận thấy tầm quan trọng này, SATRA đang xúc tiến giai đoạn 2 khu thương mại Bình Điền, hướng tới phát triển thành trung tâm thương mại - dịch vụ - logistics quy mô khu vực, phù hợp với quy hoạch TP.HCM đến năm 2030 sẽ hình thành 8 trung tâm logistics trọng điểm.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA, cho hay việc mở rộng và hiện đại hóa Khu Thương mại Bình Điền không chỉ phục vụ nhu cầu phân phối của TP HCM, mà còn tạo điều kiện kết nối hiệu quả giữa các vùng sản xuất và thị trường tiêu dùng, góp phần giảm chi phí logistics vốn đang ở mức cao so với mặt bằng chung quốc tế.

Thực tế, chi phí logistics của Việt Nam vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu. Việc đầu tư hạ tầng logistics hiện đại, từ kho bãi, bến bãi đến hệ thống vận chuyển, chính là chìa khóa để SATRA tối ưu chi phí vận hành, gia tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng lớn của thị trường.

Thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực

Song song với logistics, SATRA xem chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng tầm dịch vụ. Chẳng hạn, tại Centre Mall Võ Văn Kiệt, doanh nghiệp đã triển khai ví điện tử và hệ thống giao nhận tự động ViettelPost SmartBox, cho phép khách hàng mua sắm và nhận hàng mọi lúc, mọi nơi.

Quan trọng hơn, SATRA đã bắt đầu ứng dụng Big Data và trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi tiêu dùng. Công nghệ này giúp dự báo nhu cầu theo từng khu vực, xây dựng kế hoạch phân phối sát thực tế, từ đó giảm tồn kho và hạn chế thiếu hụt hàng hóa. Cách làm này cũng góp phần tháo gỡ bài toán "được mùa mất giá" vốn kéo dài nhiều năm với nông dân và nhà cung cấp.

Tương tự, trong lĩnh vực xuất khẩu nhóm hàng thực phẩm đông lạnh, SATRA cũng liên tục nâng cao lợi thế về hàng nông sản, thực phẩm chế biến, khuyến khích các đơn vị thành viên chuyển từ bán nguyên liệu sang chế biến sâu, tăng giá trị xuất khẩu. Đồng thời, công ty sẽ đầu tư kho lạnh, mở rộng chuỗi cung ứng lại để phục vụ nội địa và thị trường xuất khẩu với hệ thống nhà máy đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo khả năng xuất khẩu vào EU, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Canada và Trung Đông…

Đầu tư kho lạnh và mở rộng chuỗi cung ứng, SATRA tăng khả năng phục vụ nội địa và thị trường xuất khẩu ẢNH: SATRA

SATRA còn chú trọng nâng cấp kho bãi theo hướng hiện đại hóa, tiết kiệm năng lượng, tích hợp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả lưu trữ, trung chuyển hàng hóa. Kho Bình Điền được nâng cấp và đưa vào hoạt động từ năm 2024 đã trở thành điểm nhấn trong chuỗi logistics của SATRA.

Doanh nghiệp còn hướng tới hợp tác với các đối tác logistics chuyên nghiệp để tận dụng mạng lưới vận chuyển toàn quốc và công nghệ tiên tiến. Phát triển chiến lược logistics thông minh, với SATRA không phải là lựa chọn tình thế, mà là bước đi chiến lược, để hiện thực hóa tầm nhìn: xây dựng hệ thống phân phối hiện đại, nâng cao vị thế hàng Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu và tạo lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp.

Hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của kênh mua sắm trực tuyến đã kéo theo nhu cầu logistics ngày càng lớn. Việc kết hợp hạ tầng logistics với nền tảng số không chỉ giúp SATRA bắt kịp xu thế tiêu dùng mới, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp thành viên và nhà cung cấp tiếp cận thị trường thuận lợi hơn.

Trong khi đó, thực hiện chuyển đổi số giúp SATRA quản lý dữ liệu tiêu dùng hiệu quả, tăng khả năng dự báo và điều hành chuỗi cung ứng. "Đây là lợi thế để chúng tôi nâng cao năng lực phục vụ, đồng thời tạo ra giá trị cộng hưởng cùng đối tác và người tiêu dùng" , ông Lâm Quốc Thanh nhìn nhận.

Kho Bình Đường từ năm 2024 đã trở thành điểm nhấn trong chuỗi logistics của SATRA ẢNH: SATRA

Nền tảng phát triển bền vững Theo ông Lâm Quốc Thanh, việc tập trung nguồn lực cho logistics và chuyển đổi số cho thấy định hướng rõ ràng của SATRA: không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững. Hạ tầng logistics hiện đại giúp hàng hóa lưu thông nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn; trong khi công nghệ số mở ra khả năng tiếp cận khách hàng chính xác, hiệu quả hơn. Sự kết hợp này tạo ra lợi thế kép: vừa nâng cao sức cạnh tranh của SATRA, vừa góp phần thực hiện mục tiêu của TP.HCM là xây dựng hệ thống thương mại - dịch vụ và logistics mang tầm khu vực.



