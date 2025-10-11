Tất bật nhiều ngày làm hàng trăm hũ thịt heo muối gửi bà con vùng lũ

Người phát động hoạt động này là anh Phan Văn Đức (33 tuổi, ngụ tại xã Đồng Dương). Là người con miền Trung, anh Đức hiểu hơn hết nỗi khổ của bà con mỗi khi hứng chịu hậu quả của thiên tai. “Năm nào miền Trung cũng bão lũ, bà con khổ lắm. Năm ngoái nhóm tôi cũng làm thịt heo ngâm mắm, muối đậu để gửi ra miền Bắc. Năm nay, khi thấy bà con ngoài đó chịu ảnh hưởng nặng do lũ lụt, tụi tôi lại tiếp tục làm, không nhiều, nhưng là tấm lòng”, anh Đức chia sẻ.

Hàng trăm kg thịt heo muối sẽ được gửi đến bà con vùng ngập ẢNH: NVCC

Theo anh Đức, tính đến thời điểm hiện tại, nhóm đã chuẩn bị được 500 hũ thịt heo muối, 500 hũ muối đậu, 1.000 hũ cá cơm rim, tép khô cùng mì tôm, sữa và nhiều nhu yếu phẩm khác. Tất cả đều là sự góp sức của tất cả mọi người, người góp của, người góp công.

“Bà con thấy mình làm thật, làm bằng cái tâm nên ai cũng chung tay, nhờ vậy mà mọi việc suôn sẻ hơn rất nhiều”, anh Đức nói và cho biết hoạt động này đã diễn ra được 4 ngày, mỗi ngày, nhóm có từ 15 - 20 người tham gia chế biến, đóng gói. Họ là những bạn trẻ, những cô chú hàng xóm cạnh nhà anh Đức. “Mọi người làm việc từ sáng sớm đến khoảng 17 giờ chiều, vừa làm vừa trò chuyện, cười nói vui vẻ”, anh Đức cho hay.

Anh Đức cho biết mọi người đang tất bật muối thịt để gửi đến cho bà con vùng ngập lụt ẢNH: NVCC

Những người tham gia làm đa số là các bạn trẻ ở địa phương và những cô chú hàng xóm của anh Đức ẢNH: NVCC

Những hũ thịt mộc mạc, giản dị nhưng chứa đựng cả sự sẻ chia, tình người và tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người dân miền Trung.

Võ Huy Hoàng, sinh viên Trường ĐH Duy Tân, chia sẻ: “Mình tham gia làm cùng mọi người vì thấy bà con miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, mất mát nhiều quá. Tuy không giúp được gì lớn lao, nhưng ít nhất mình có thể góp chút sức nhỏ để san sẻ phần nào khó khăn với mọi người”.

Mỗi hũ thịt đều chứa đựng tấm lòng của bà con miền Trung gửi đến đồng bào miền Bắc ẢNH: NVCC

Hoàng kể làm đủ mọi việc, từ khâu nấu, chế biến cho đến đóng gói. “Mình đã tham gia được hai ngày vì còn phải đi thi, nhưng thi xong là tranh thủ chạy vào phụ liền. Những ngày qua, nhóm làm việc liên tục từ sáng tới tối. Cũng mệt lắm, tay lúc nào cũng dính mùi mắm, mùi thịt, về tới nhà chỉ muốn nằm ngủ luôn. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh bà con miền Bắc đang chịu cảnh nước ngập, nhà cửa hư hại, có người phải ngủ trên mái nhà thì mình lại thấy bản thân cố thêm chút nữa cũng chẳng sao", Hoàng chia sẻ.

Với Hoàng, mỗi hũ thịt, mỗi hũ muối đậu làm ra là thêm một phần nhỏ giúp người dân vùng lũ có cái ăn, có chút ấm lòng giữa những ngày gian khó. “Điều khiến mình xúc động nhất là mọi người ai cũng làm bằng tất cả tấm lòng, không ai than mệt, ai cũng cười, động viên nhau. Chính tinh thần đó làm mình thấy công việc đang làm thật sự có ý nghĩa. Mình chỉ mong bà con khi nhận được sẽ thấy ấm lòng hơn, có thêm niềm tin và sức mạnh để vượt qua giai đoạn này”, Hoàng tâm sự.

Ngoài thịt, muối đậu còn có các nhu yếu phẩm khác như: mì gói, sữa, lương khô... ẢNH: NVCC

Là gương mặt quen thuộc trong hoạt động lần này, Phạm Thị Mỹ Duyên (24 tuổi), chia sẻ: “Mình cũng hay tham gia làm tình nguyện viên cho các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Lần này thấy miền bắc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lũ, mình cũng muốn góp chút sức nhỏ. Mình được giao đi chợ, xay đậu, đóng gói hàng. Nhiều khi mệt nhưng xem những video nhà cửa, đồ đạc của người dân bị dòng lũ cuốn trôi mà không cầm được nước mắt. Càng làm càng thấy thương, chỉ mong những tình cảm này sẽ kịp gửi đến tay bà con”.

Mỹ Duyên mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ của mình để giúp đỡ bà con ẢNH: NVCC

Theo kế hoạch, nhóm sẽ hoàn tất việc chuẩn bị trong 7 ngày và xuất phát vào thứ 3 tuần tới để kịp đưa hàng đến tay người dân vùng ngập. “Mỗi hũ thịt, mỗi lọ muối đậu là tình cảm của người miền Trung gửi ra miền Bắc. Chúng tôi chỉ mong bà con nhận được sẽ thấy ấm lòng”, anh Đức xúc động nói.