Thời sự

Nhật Bản viện trợ khẩn cấp giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Đậu Tiến Đạt
13/10/2025 19:06 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản, thông qua JICA, đã nhanh chóng cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp cho Việt Nam nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt bão lũ liên tiếp trong tháng 9 và tháng 10.

Ngày 13.10, theo thông tin từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều trận thiên tai nghiêm trọng, bao gồm các cơn bão số 8 (Mitag), số 9 (Ragasa), số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo), cùng với mưa lũ trên diện rộng. 

Đặc biệt, bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An và Hà Tĩnh vào cuối tháng 9, gây thiệt hại nặng nề. Tiếp đó, bão số 11 khiến mực nước các sông ở các tỉnh phía Bắc dâng cao kỷ lục, gây lũ lụt nghiêm trọng tại Bắc Ninh và Thái Nguyên, làm hư hại cơ sở hạ tầng và đê điều.

Nhật Bản viện trợ khẩn cấp hàng cứu trợ cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ - Ảnh 1.

Các vật phẩm được viện trợ bao gồm thiết bị lọc nước, chăn, tấm nhựa đa chức năng và can nhựa, nhằm giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

ẢNH: HÀ LINH

Trước tình hình khẩn cấp và yêu cầu từ Chính phủ Việt Nam, Nhật Bản đã quyết định viện trợ các mặt hàng thiết yếu thuộc Chương trình cứu trợ thiên tai khẩn cấp Nhật Bản (JDR). Các vật phẩm bao gồm thiết bị lọc nước, chăn, tấm nhựa đa chức năng và can nhựa, nhằm giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Tổng lượng trang thiết bị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đợt này bao gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 cái chăn, 1.000 can nhựa và 50 tấm nhựa plastic đa chức năng. Lượng hàng hóa này được chia thành 2 lượt vận chuyển bằng đường hàng không, đến sân bay Nội Bài vào tối 12.10 và trưa 13.10.

Hiện hàng cứu trợ đã được bàn giao cho Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường. VDDMA sẽ chịu trách nhiệm điều phối việc phân phát hàng cứu trợ đến tỉnh Bắc Ninh, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Nhật Bản viện trợ khẩn cấp hàng cứu trợ cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ - Ảnh 2.

Hàng hóa Nhật Bản hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại sân bay Nội Bài

ẢNH: HÀ LINH

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, nhấn mạnh cam kết hỗ trợ người dân Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này, bày tỏ hy vọng hàng cứu trợ sẽ đến tay những người cần sớm nhất có thể và góp phần giúp họ khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Sự hỗ trợ kịp thời này là minh chứng cho mối quan hệ đối tác bền chặt và tình đoàn kết giữa Nhật Bản và Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng thiên tai.

Tin liên quan

Nhân dân có thể ủng hộ đồng bào vùng bão lũ qua VNeID

Tính đến 17 giờ ngày 9.10, đã có hơn 1 triệu người và tài khoản đăng ký hỗ trợ cũng như đã ủng hộ khoảng 850 tỉ đồng giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Nhật Bản JICA bão lũ viện trợ khẩn cấp
