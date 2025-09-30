Khánh Hòa: Truy nã bị can giao cấu với người dưới 16 tuổi

Ngày 30.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã bị can Nông Thanh Hữu (19 tuổi, ngụ Đội 2, thôn AXay, xã Tây Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Bị can Hữu đã bỏ trốn từ ngày 27.8.

Trước đó, ngày 6.8, bị can Nông Thanh Hữu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can về tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự, tội danh này có mức phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù, tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội. Sau khi bị khởi tố, bị can Hữu đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nông Thanh Hữu bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã, điều tra về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi

ẢNH: CƠ QUAN CÔNG AN CUNG CÁP

Theo đó, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Khánh Hòa khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý truy đuổi hay bắt giữ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn.

Cơ quan điều tra cũng nhấn mạnh, bất kỳ hành vi che giấu, không tố giác tội phạm đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Người dân nếu phát hiện thông tin về bị can, đề nghị liên hệ điều tra viên Phùng Mạnh Tài, số điện thoại 0937.143.130 hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.