Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

'Yêu râu xanh' bám theo phụ nữ đi về khuya để hiếp dâm

Huy Đạt
Huy Đạt
27/09/2025 18:17 GMT+7

Bám theo một phụ nữ đi xe máy về khuya, chọn đoạn đường vắng để khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bất thành, 'yêu râu xanh' bị người dân bắt giữ.

Ngày 27.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quang Nhật (26 tuổi, ở Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi hiếp dâm theo khoản 1, điều 141 Bộ luật Hình sự.

- Ảnh 1.

Lê Quang Nhật bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ để điều tra hành vi hiếp dâm

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 6.5, khi thấy chị N.T.T.H (32 tuổi, ở xã Điện Bàn Tây, TP.Đà Nẵng) đang chạy xe máy từ trung tâm thành phố về nhà, Nhật bám theo. Đến đoạn đường vắng, Nhật khống chế, xâm hại chị H.

Nạn nhân chống trả quyết liệt, tri hô, cùng lúc có người dân xuất hiện, Nhật hoảng sợ bỏ chạy, sau đó bị người dân bắt giữ.

Sau thời gian củng cố hồ sơ, đến nay Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam Nhật. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục xử lý nghiêm.

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp 'yêu râu xanh' dụ dỗ nhiều thiếu nữ quan hệ tình dục

Bắt khẩn cấp 'yêu râu xanh' dụ dỗ nhiều thiếu nữ quan hệ tình dục

Đã có 1 tiền án giao cấu với trẻ em, Hiếu vẫn có ý đồ dụ dỗ thiếu nữ quan hệ tình dục. Hiếu lập tài khoản Facebook có tên "Nam Nguyen" để làm quen, hứa hẹn và nói lời yêu đương, khiến nhiều nạn nhân 'sập bẫy'.

TP.Huế: Khởi tố ‘yêu râu xanh’ lừa chở cô gái vào đường vắng rồi hiếp dâm

Hải Dương: Khởi tố ‘yêu râu xanh’ hiếp dâm nữ sinh 17 tuổi

Khám phá thêm chủ đề

Yêu râu xanh Hiếp dâm Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận