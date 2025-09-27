'Yêu râu xanh' bám theo phụ nữ đi về khuya để hiếp dâm

Ngày 27.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quang Nhật (26 tuổi, ở Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi hiếp dâm theo khoản 1, điều 141 Bộ luật Hình sự.

Lê Quang Nhật bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ để điều tra hành vi hiếp dâm ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 6.5, khi thấy chị N.T.T.H (32 tuổi, ở xã Điện Bàn Tây, TP.Đà Nẵng) đang chạy xe máy từ trung tâm thành phố về nhà, Nhật bám theo. Đến đoạn đường vắng, Nhật khống chế, xâm hại chị H.

Nạn nhân chống trả quyết liệt, tri hô, cùng lúc có người dân xuất hiện, Nhật hoảng sợ bỏ chạy, sau đó bị người dân bắt giữ.

Sau thời gian củng cố hồ sơ, đến nay Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam Nhật. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục xử lý nghiêm.