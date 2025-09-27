Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Công an triệt phá đường dây làm giả hàng chục nghìn văn bằng, giấy tờ

Thanh Lộc
Thanh Lộc
27/09/2025 08:59 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây chuyên làm giả giấy tờ, văn bằng quy mô lớn, bắt giữ nhiều người liên quan.

Ngày 27.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm đường dây làm giả hàng chục nghìn văn bằng, giấy tờ.

Quảng Trị: Công an triệt phá đường dây làm giả hàng chục nghìn văn bằng, giấy tờ- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tình bị bắt giữ khi đang chuẩn bị chuyển bán hàng ngàn giấy tờ giả cho người mua qua mạng xã hội

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, từ đầu tháng 8.2025, qua công tác nghiệp vụ và nguồn tin trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Trị phát hiện một đường dây làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức hoạt động hết sức tinh vi. Các loại giấy tờ giả được sản xuất từ đường dây này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý hành chính nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế và xã hội.

Trước tính chất phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh và xác lập chuyên án đấu tranh. Lực lượng đánh án được huy động đồng bộ, phối hợp cùng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị để phá án.

Quảng Trị: Công an triệt phá đường dây làm giả hàng chục nghìn văn bằng, giấy tờ- Ảnh 2.

Các nghi phạm trong đường dây làm hàng chục nghìn giấy tờ giả

ẢNH: THANH LỘC

Kết quả điều tra, cơ quan công an bắt giữ Phạm Văn Công (29 tuổi, ở xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình), nghi phạm cầm đầu đường dây.

Ngoài ra, một số nghi phạm khác cũng bị bắt giữ gồm: Phạm Văn Hùng (25 tuổi), Đặng Duy Tuấn (29 tuổi), Trần Văn Đạt (27 tuổi), Trần Xuân Tuấn (25 tuổi, cùng Hà Nội), Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, Ninh Bình). Mỗi nghi phạm trong nhóm này giữ một vai trò khác nhau như chỉnh sửa, in ấn, phát hành hoặc quảng cáo tìm kiếm khách hàng.

Khám xét nơi ở và làm việc của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tang vật, bao gồm 11 điện thoại di động, nhiều thiết bị in màu, máy ép plastic, 7 màn hình máy tính, 6 CPU, ổ cứng ngoài, hàng chục nghìn phôi thẻ, tem dán và hàng trăm nghìn file dữ liệu, phần mềm phục vụ việc làm giả văn bằng, chứng chỉ.

Quảng Trị: Công an triệt phá đường dây làm giả hàng chục nghìn văn bằng, giấy tờ- Ảnh 3.

Hàng nghìn hồ sơ liên quan đến giấy phép lái xe giả các đối tượng đang cất trữ để in giả bán cho người mua

ẢNH: THANH LỘC

Theo lời khai ban đầu, nhóm này nhận đơn đặt hàng thông qua mạng xã hội, sau đó tổ chức sản xuất hàng loạt giấy tờ giả như giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp THPT, đại học, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều loại giấy tờ quan trọng khác. Ước tính đã có hàng chục nghìn giấy tờ giả đã được làm ra và đưa đi tiêu thụ.

