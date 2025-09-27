Làng gốm hơn 500 năm tuổi được vinh danh 'Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất'

Chiều 27.9, UBND P.Hội An Tây cho biết trong lễ trao giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 diễn ra tại TP.Hà Nội vào sáng cùng ngày, làng gốm Thanh Hà là đại diện duy nhất của TP.Đà Nẵng được vinh danh tại hạng mục "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất".

Giải thưởng là cột mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan quản lý và cộng đồng địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo của làng nghề truyền thống hơn 500 năm tuổi này.

Người dân làng gốm Thanh Hà hướng dẫn du khách cách làm các sản phẩm gốm TRUNG TÂM DI SẢN HỘI AN

Làng gốm Thanh Hà hiện có hơn 100 hộ dân với khoảng 200 lao động. Trong đó, gần 40 hộ với khoảng 70 lao động trực tiếp tham gia sản xuất gốm và hoạt động phục vụ du lịch. Năm 2024, làng gốm Thanh Hà đón hơn 500.000 lượt khách du lịch.

Năm 2019, nghề gốm Thanh Hà đã được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Cùng được vinh danh ở hạng mục "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất" với làng gốm Thanh Hà còn có các điểm đến: bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ (Lai Châu), làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ (Tuyên Quang), làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên).

Các sản phẩm và quy trình chế tác tại làng gốm Thanh Hà rất được nhiều người yêu thích Ảnh: TRUNG TÂM DI SẢN HỘI AN

Một lãnh đạo UBND P.Hội An Tây cho biết, việc làng gốm Thanh Hà được vinh danh tại hạng mục "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất" không chỉ là niềm tự hào của riêng làng nghề mà còn là minh chứng cho định hướng đúng đắn về việc phát triển du lịch làng nghề gắn với cộng đồng, giúp tạo ra các giá trị to lớn cho cộng đồng. Đây còn là động lực để thúc đẩy các hoạt động du lịch bền vững, gắn với việc bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống, sự tham gia tích cực của cộng đồng cũng như sức sáng tạo của người dân địa phương.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 vinh danh các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại 11 hạng mục giải thưởng.

Lễ trao giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 được tổ chức vào đúng ngày Du lịch thế giới (27.9) với thông điệp hưởng ứng chuyển đổi du lịch bền vững do Tổ chức Du lịch của Liên Hiệp Quốc (UN Tourism) phát động.