Ông 'Minh cô đơn' không hề cô đơn giữa cộng đồng

V ẪN CỐ GIÚP SINH VIÊN

Vài ngày trước, dù tay chân sưng phù, bụng to khiến ông 'Minh cô đơn' mệt phờ nhưng vẫn cố chở đồ giúp sinh viên chuyển trọ từ làng ĐH đến cầu Bình Lợi (P.Bình Lợi Trung, TP.HCM). "Tôi không muốn cho ai biết dù đã bị bệnh gần 2 tháng nay", ông nói. Đến khi chịu không nổi, ông nhờ người dân đưa đến bệnh viện.

Ông “Minh cô đơn” nổi tiếng vì thường giúp sinh viên chuyển đồ miễn phí ẢNH: HOÀI NHÂN

Đêm 12.9, ông Minh nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Bước đầu bác sĩ chẩn đoán ông bị bệnh tim và gan, cần sử dụng ống trợ thở, truyền dịch và uống thuốc.

Ông Minh được sinh viên ở làng ĐH Quốc gia TP.HCM gọi là "hiệp sĩ". Bởi ông vừa sửa xe miễn phí vừa tặng xe máy, xe đạp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, ông tiếp tục chở đồ miễn phí cho sinh viên bằng xe ba gác của mình. Khu vực hồ đá thuộc làng ĐH trước đây có một số vụ cướp giật, ông đã tham gia bắt cướp và trợ giúp nạn nhân.

“Hiệp sĩ” của làng ĐH nay phải chống chọi với bệnh tật ẢNH: THANH MAI

Do sống một mình trong căn chòi nhỏ, không gia đình, không giấy tờ tùy thân nên ông được mọi người đặt biệt danh "Minh cô đơn". Hơn 30 năm qua, chỉ cần một cuộc điện thoại, địa chỉ cụ thể là ông luôn có mặt chở đồ chuyển trọ miễn phí cho sinh viên.

Mấy ngày qua, mạng xã hội lan tỏa hình ảnh ông Minh với chiếc bụng to, da vàng, khác với dáng hình khỏe mạnh ngày xưa khiến nhiều người không khỏi xót xa. Từ một "hiệp sĩ" thường xuyên giúp đỡ sinh viên, nay ông phải chống chọi với căn bệnh cùng chi phí điều trị khá lớn.

B ẤT NGỜ TỪ CỘNG ĐỒNG

Anh Ngọc Hoài Nhân (29 tuổi, chủ kênh YouTube Nhân Chứng Channel) từng là sinh viên làng ĐH và ấn tượng với ông Minh khi ông chở nước ngọt về cho bà con ở Vĩnh Long (trước đây là Bến Tre - quê anh) mùa hạn mặn. Do đó, nghe tin ông Minh nhập viện, anh tìm đến hỗ trợ. Sau bài đăng trên kênh của mình, đến 10 giờ ngày 15.9, anh nhận được hơn 100 triệu đồng từ cộng đồng nhờ gửi đến ông Minh.

Những cuộc gọi từ khắp nơi động viên, hỏi thăm sức khỏe ông Minh ẢNH: THANH MAI

"Có hàng trăm tin nhắn được gửi đến, đa số là các sinh viên, có bạn từng được chú chở đồ miễn phí khi chuyển trọ. Có bạn thì đã đi làm, muốn trích vài trăm ngàn từ tiền lương của mình để giúp chú", anh Nhân cho biết.

Anh Lê Văn Phong (31 tuổi, chủ kênh YouTube Phong Bụi) - người đồng hành cùng ông Minh trong đợt chở nước về miền Tây giúp bà con hạn mặn, cũng kêu gọi chung tay giúp người đàn ông nghĩa hiệp. Sau 24 giờ, số tiền cộng đồng chuyển vào tài khoản từ thiện của anh đã lên gần 800 triệu đồng.

"Do chú Minh không có giấy khai sinh, căn cước, không có tài khoản ngân hàng hay sổ tiết kiệm nên chú không thể giữ số tiền lớn như vậy. Tôi dự định tìm đến các cơ quan có thẩm quyền để làm các giấy tờ tùy thân cho chú Minh. Nếu không được thì tôi tiếp tục gửi ở ngân hàng, có người bảo chứng và đảm bảo quy định theo lãi suất của ngân hàng", anh Phong chia sẻ và nhắn nhủ cộng đồng cần cẩn thận trước một số người mạo danh bác sĩ, YouTuber đăng số tài khoản lạ kêu gọi để lừa đảo.

Cả đời ông Minh âm thầm giúp sinh viên, bà con mà chẳng mong nhận lại gì. Giờ đây, khi ông bệnh nặng, chính những người từng được ông giúp và cả cộng đồng lại cùng nhau dang tay đỡ ông. Cái tên "Minh cô đơn" nghe thì buồn, nhưng thật ra ông không hề cô đơn, bởi quanh ông lúc này là rất nhiều tấm lòng thương mến.