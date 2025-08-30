Những địa điểm xem pháo hoa chào mừng A80 tại TP.HCM

Xem pháo hoa ở đâu?

Cụ thể điểm pháo hoa tầm cao đầu tiên là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, P.An Khánh, TP.HCM (trước là TP.Thủ Đức). Tại khu vực công viên bờ sông Sài Gòn (P.Thủ Đức) có nhiều bãi giữ xe rộng rãi, song cần lưu ý nguy cơ ùn tắc do lượng phương tiện quá đông trong dịp lễ.

Ngoài khu vực đường hầm sông Sài Gòn, ở khu Trung tâm thành phố mới đường Lê Lợi, P.Bình Dương (trước là P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, kèm chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám tại sân khấu ngoài trời công viên trung tâm. Khán giả có thể gửi xe ở bãi xe khu trung tâm hành chính và thuận tiện di chuyển đến khu vực xem pháo hoa.

Năm nay TP.HCM sẽ tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 1 điểm tầm thấp ẢNH: THÁI PHÚC

Một địa điểm khác để xem pháo hoa đó là quãng trường trung tâm bãi sau đường Thùy Vân, P.Vũng Tàu (trước là P.Thắng Tam, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nơi diễn ra đồng thời chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9.

Ngoài các điểm trên, công viên Văn hóa Đầm Sen (P.Bình Thới, TP.HCM) cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp.

Những mẹo nhỏ khi xem pháo hoa

Là người có kinh nghiệm đi xem pháo hoa tại các chương trình nghệ thuật, Nguyễn Thủy Tiên (24 tuổi), ngụ ở đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Triều (trước đây là P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), cho biết để có được vị trí đẹp, khán giả nên đến sớm khoảng 2 - 3 giờ trước khi chương trình bắt đầu. "Mọi người nên mang theo đồ ăn nhẹ và chọn chỗ gần màn hình LED nếu đứng xa sân khấu để thưởng thức trọn vẹn hơn", Tiên nói.

Mọi người nên chuẩn bị những thiết bị công nghệ để lưu lại khoảnh khắc đẹp ẢNH: THÁI PHÚC

Tiên cho biết thêm khi đi xem pháo hoa, khán giả nên cẩn trọng với vấn đề trộm cắp, hạn chế mang theo vật dụng có giá trị. Nếu cần thiết, chỉ nên dùng một túi xách nhỏ gọn để tránh vướng víu, nên chọn vị trí không quá đông người, phòng khi khán giả cổ vũ cuồng nhiệt có thể dẫn đến chen lấn, thậm chí giẫm đạp.

Cũng là người có kinh nghiệm nhiều năm đi ngắm pháo hoa tại TP.HCM, Trần Bảo Nhân, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cho biết với những sự kiện đông người, việc di chuyển cần được tính toán từ trước để tránh mệt mỏi. "Mình thường chọn đi xe ôm công nghệ để đến điểm vui chơi, sau đó khi ra về thì đi bộ ra khu vực thoáng hơn rồi mới đặt xe. Làm vậy sẽ tránh cảnh chen chúc, gọi xe ngay trung tâm rất mất thời gian", Nhân chia sẻ. Nhân cho biết thêm nếu đi xe máy thì nên chấp nhận về trễ vì chắc chắn sau chương trình sẽ kẹt xe kéo dài.

Không chỉ lưu ý chuyện đi lại, Nhân còn lưu ý nên chuẩn bị tốt thiết bị để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. "Không nhất thiết phải có máy ảnh chuyên nghiệp, chỉ cần một chiếc điện thoại có khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng là đã đủ lưu giữ trọn vẹn không khí cũng như vẻ đẹp của pháo hoa", Nhân nói. Với Nhân, việc lưu giữ hình ảnh, video không chỉ để chia sẻ trên mạng xã hội mà còn là cách để mỗi người tự giữ lại kỷ niệm đặc biệt.

Không nhất thiết phải đến gần khu vực sân khấu bắn pháo hoa, bạn trẻ vẫn có cách ngắm pháo hoa của riêng mình. Trần Ngọc Sơn, sinh viên Trường CĐ Công thương TP.HCM, cho biết mỗi lần TP.HCM bắn pháo hoa bạn lại chọn những địa điểm dọc bờ sông khu vực bắn pháo hoa để xem những màn pháo hoa đẹp mắt, mà không cần phải chen chúc. "Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm đến các quán cà phê sân thượng trên địa bàn để có thể ngắm pháo hoa và thư giãn mà không phải sợ cảnh đông người", Sơn nói.