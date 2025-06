'Hiệp sĩ nghĩa tình' trên chuyến xe 0 đồng

Ở vùng quê Cam Hiếu, H.Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vùng đất cằn cỗi, nắng gió ngập tràn, có một thanh niên như thế. Anh tên là Lê Văn Đinh (38 tuổi), một người nông dân chân chất.

Anh Lê Văn Đinh nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2022 Ảnh: NVCC

Ý tưởng từ mất mát

Lê Văn Đinh sinh ra trong một gia đình làm nông đông con ở thôn Tân Trúc, xã Cam Hiếu với tuổi thơ không có nhiều điều kiện như bạn bè đồng trang lứa. Những ngày tháng gắn liền với ruộng đồng, nắng gió và thiếu thốn đã hun đúc trong anh nghị lực vươn lên mạnh mẽ.

Anh Đinh (thứ hai từ trái sang) và anh Mão nhận xe mới do nhóm thiện nguyện tại TP.HCM trao tặng Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh chọn học nghề sửa xe để sớm ổn định cuộc sống. Giải thích về công việc của mình, Đinh tâm sự: "Ngồi sửa xe bên đường QL9, hằng ngày chứng kiến lượng xe cộ qua lại rất đông, nhiều vụ tai nạn xảy ra gây thương tích cho người bị nạn. Nhiều người do không được đưa đi cấp cứu kịp thời, bị mất đi "thời gian vàng" để cứu sống hoặc có cứu được, họ cũng có nguy cơ mang tật suốt đời". Từ đó, anh tâm niệm: "Giúp người là việc không phải chờ giàu mới làm. Mình có sức thì giúp sức, có xe thì chạy xe, có tấm lòng thì sẻ chia". Và thế là, anh dần dần trở thành cầu nối của biết bao tấm lòng nhân ái.

Anh Đinh sơ cứu nạn nhân TNGT trước khi đưa đến bệnh viện trên chuyến xe 0 đồng Ảnh: NVCC

Năm 2006, biến cố nghiệt ngã ập đến khi mẹ anh qua đời do tai nạn giao thông (TNGT). Nỗi đau quá lớn cùng sự day dứt vì mẹ không được trợ giúp kịp thời khiến anh trăn trở hơn 18 năm qua. Vì vậy, anh Đinh cùng người em song sinh là anh Mão nguyện góp sức để cứu người gặp nạn. Ban đầu, Đinh và Mão dùng chiếc xe ba gác của gia đình để trợ giúp đưa nạn nhân TNGT đến bệnh viện. Năm 2017, hai anh em góp tiền mua được chiếc ô tô cũ, chuyển đổi thành xe cứu thương, giúp vận chuyển người bệnh dễ dàng hơn.

Anh Lê Văn Đinh (thứ 6 từ trái sang) trong một hoạt động thiện nguyện thường niên ở vùng biên Ảnh: NVCC

Mỗi khi nhận tin có người cần giúp đỡ, anh Đinh tạm dừng công việc, lập tức đến hiện trường một cách sớm nhất để đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, bất kể địa điểm ở đâu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Qua mạng xã hội, anh còn kêu gọi được sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm đóng góp tiền của, vật chất để hỗ trợ các nạn nhân và trang bị thêm 1 xe ô tô 5 chỗ cho những chuyến xe 0 đồng. Tính đến nay, anh Đinh đã thực hiện hơn 1.000 chuyến xe, trong đó hơn 200 lần chở nạn nhân tử vong về quê mai táng, 800 lần đưa người bị thương đến cơ sở y tế. Anh chia sẻ rằng chuyến xe 0 đồng đơn giản có nghĩa là không lấy tiền, không phân biệt ngày đêm, không hỏi hoàn cảnh, miễn là ai cần đi viện, cấp cứu hay khám chữa bệnh mà khó khăn thì anh sẵn sàng đưa đi.

20 tỉ đồng cho người khó khăn

Không chỉ trên địa bàn tỉnh mà khi có người Quảng Trị xa quê gặp khó khăn, anh Đinh sẵn sàng đứng ra kêu gọi vận động để giúp đỡ. Nhờ đó, nhiều người gặp tai nạn, người bệnh đến viện, bệnh nhân xuất viện về nhà đều được hỗ trợ, người xấu số được đưa về quê mai táng.

Anh Đinh (thứ hai từ phải sang) cùng đoàn thiện nguyện tỉnh Quảng Trị trao quà cho bà con khó khăn ở miền Bắc Ảnh: NVCC

Anh Đinh bồi hồi nhớ lại kỷ niệm giúp người bị TNGT năm 2011 trên QL9: "Vụ va chạm giữa xe máy với xe chở khách 12 chỗ tại Km9 QL9. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông đi xe máy chấn thương, chân gần gãy lìa, máu xối xả, nguy kịch. Trước tình hình nguy cấp, hai anh em tôi lập tức lấy xe máy, kéo xe ba gác đưa người gặp nạn lên Bệnh viện H.Cam Lộ". Nhờ sự kịp thời của hai anh em và sự tận tình của y bác sĩ tiếp nhận ca cấp cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, ổn định sức khỏe.

Ban đầu chỉ có hai anh em song sinh Đinh - Mão, sau này, anh Đinh kết nối được với nhiều bạn trẻ, tình nguyện viên cùng tham gia. Nhiều người gọi anh là "hiệp sĩ nghĩa tình". Không riêng gì TNGT, mà trong các vụ đuối nước hay có người ốm bệnh, qua đời tại bệnh viện, anh Đinh đều nhanh chóng có mặt khi nhận được thông tin cần hỗ trợ. Những chuyến xe của anh còn đưa nạn nhân tử vong do TNGT tại Quảng Trị về quê ở Nghệ An, Huế, Quảng Nam, Bình Phước… Gần đây nhất, nhóm thiện nguyện của anh sang nước bạn Lào để đưa hương linh một người con Quảng Trị về quê nhà. Đại úy Nguyễn Ngọc Hải, Trưởng công an xã Cam Hiếu, cho biết: "Những chuyến xe cứu thương 0 đồng của anh Đinh đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhiều người đã qua cơn nguy kịch và được cứu sống. Việc làm của anh cũng giúp công tác điều tra TNGT trên địa bàn được nhanh chóng, chính xác hơn".

Năm 2022, bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại H.Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, hai anh Đinh - Mão đến tận nơi trao số tiền hơn 100 triệu đồng vận động từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ bà con. Mọi hoạt động đều được anh Đinh phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân, công khai toàn bộ số tiền vận động và trao đi. Còn trong đại dịch Covid-19, hai anh em dùng ô tô đưa người bệnh F0, F1 đi điều trị, vận chuyển nhu yếu phẩm đến khu cách ly. Trong 16 năm làm thiện nguyện, hai anh đã vận động và trao đi số tiền trên 20 tỉ đồng. Đó là con số lấp lánh tình đời, tình người và đầy yêu thương.

Trái tim ấm áp yêu thương

Hiện nay anh Đinh là chủ cơ sở sửa chữa xe máy; tại đó, anh cưu mang, dạy nghề cho một số người khó khăn, khuyết tật. Với những đóng góp lặng lẽ nhưng sâu sắc và đầy ý nghĩa của mình, năm 2019, anh được Tỉnh đoàn Quảng Trị tặng giấy khen. Năm 2020 tại Hà Nội, anh Đinh vinh dự là một trong 28 thanh niên tiêu biểu trên toàn quốc nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" của T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Những cống hiến thầm lặng của anh Đinh được ghi nhận Ảnh: NVCC

Tấm bằng khen ấy, anh treo trong góc nhà giản dị, cạnh bức ảnh chụp chung với những người từng được anh giúp đỡ. Đinh tâm sự: "Cái quý nhất là thấy người ta sống khỏe, vượt qua được hoàn cảnh. Giải thưởng là niềm vui, nhưng nụ cười của họ mới là động lực thật sự. Điều đó thôi thúc tôi nỗ lực, cống hiến nhiều hơn nữa cho những hoạt động vì cộng đồng". Niềm vui nối tiếp niềm vui, năm 2021, anh Đinh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 và Giải thưởng Tình nguyện quốc gia của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2022. Gần đây nhất, hồi tháng 4 vừa qua, anh cùng các gương thiện nguyện khác trong chương trình "Việc tử tế" vinh dự gặp gỡ Chủ tịch nước Lương Cường.

Giữa dòng đời hối hả, nơi mà lòng tốt đôi khi bị nghi ngờ, người ta càng trân trọng hơn những con người như anh Lê Văn Đinh - không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ làm điều tử tế. Mỗi chuyến xe 0 đồng của anh là một chuyến hành trình của yêu thương và chia sẻ. Mỗi chuyến xe không chỉ chở người, mà còn chở theo cả hy vọng, niềm tin và sự đồng cảm. Điều đặc biệt là trên xe không có vé, không phân biệt sang hèn mà chỉ có tình người đồng hành.