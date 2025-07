Đà Nẵng: Bắt giam bị can 17 tuổi hiếp dâm bạn nhậu

Chiều 28.7, Công an xã Trà Linh (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết đã thi hành quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với Hồ Văn Hiệp (17 tuổi, ở xã Trà Linh, TP.Đà Nẵng – trước là xã Trà Linh, H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Công an xã Trà Linh đọc quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Văn Hiệp ẢNH: C.X

Trước đó, ngày 16.7, Công an xã Trà Linh tiếp nhận tin báo của chị H.T.T (25 tuổi) về việc bị Hồ Văn Hiệp thực hiện hành vi hiếp dâm tại nhà riêng vào rạng sáng 14.7. Nạn nhân đã có gia đình, thời điểm xảy ra vụ án người chồng không có ở nhà.

Ngay sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn khỏi địa phương.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an xã Trà Linh đã chỉ đạo thành lập tổ công tác, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và gia đình để truy tìm, vận động Hiệp ra đầu thú.

Đến sáng 25.7, Hiệp ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan công an, Hiệp thừa nhận sau khi cùng ăn nhậu tại nhà chị T., lợi dụng nạn nhân đang say xỉn, mất khả năng tự vệ và không thể phản kháng, đã hiếp dâm nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.