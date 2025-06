Cà Mau: Khởi tố bị can nhiều lần hiếp dâm một phụ nữ khuyết tật

Ngày 26.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Giang (34 tuổi, ở ấp Giao Vàm, xã Lợi An, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nguyễn Văn Giang bị cáo buộc nhiều lần hiếp dâm một phụ nữ khuyết tật, khiến nạn nhân mang thai ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 12.3, gia đình phát hiện chị N.T.T.H (37 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, H.Cái Nước, Cà Mau) đau bụng bất thường nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, bác sĩ xác định chị H. mang thai khoảng 36,5 tuần tuổi.

Bàng hoàng trước thông tin này, gia đình gặng hỏi thì chị H cho biết từng bị xâm hại tình dục vào khoảng tháng 5.2024, tại nhà riêng của em trai ruột là N.M.M. (ở cùng địa phương). Người bị tố cáo thực hiện hành vi là Nguyễn Văn Giang, người quen biết với gia đình.

Theo trình bày của chị H., Giang lợi dụng việc chị bị hạn chế khả năng nhận thức để nhiều lần giao cấu trái ý nạn nhân, dẫn đến việc mang thai.

Ngay sau đó, anh N.M.M. đến Công an xã Tân Hưng trình báo vụ việc. Tiếp nhận tin tố giác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ và kết luận hành vi của Nguyễn Văn Giang có đủ căn cứ để khởi tố về tội hiếp dâm với tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần đối với người không có khả năng tự vệ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án hiếp dâm phụ nữ khuyết tật khiến nạn nhân mang thai.