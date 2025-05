Bạc Liêu: Bắt nghi phạm giết người tình đang mang thai

Ngày 25.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, lực lượng công an vừa bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Châu Văn May (31 tuổi, ngụ ấp 12, xã Phong Thạnh Đông, TX.Giá Rai, Bạc Liêu), để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Châu Văn May tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 24.5, cơ quan công an nhận được tin của chủ một nhà trọ ở ấp 2, xã Tân Phong, TX.Giá Rai trình báo về việc phát hiện một phụ nữ tử vong trong phòng trọ. Lực lượng Công an xã Tân Phong, TX.Giá Rai lập tức có mặt bảo vệ hiện trường.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị T.K.L (22 tuổi, ngụ ấp Rạch Thăng, xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu). Qua điều tra, lấy lời khai nhân chứng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xác định Châu Văn May là nghi phạm gây ra vụ án, nên ra lệnh bắt giữ khẩn cấp để làm rõ động cơ gây án.

Bước đầu tại cơ quan công an, Châu Văn May khai nhận sống như vợ chồng với L. tại nhà trọ nêu trên. Chị L. đang mang thai.

Do không có nghề nghiệp ổn định, May đề nghị L. quay về sống với gia đình, vì không có khả năng chăm sóc cho chị L.

Ngày 24.5, do mâu thuẫn trong việc thuyết phục chị L. quay về với gia đình, May đã dùng tay bóp cổ người tình, khiến chị L. tử vong tại chỗ.

Vào năm 2024, May ra tù về tội cố ý gây thương tích. May nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định.

Vụ giết người tình đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, làm rõ.