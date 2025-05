Vào khách sạn với 'bạn trai' rồi nhắn chồng cầm dao đến cưỡng đoạt tài sản

Ngày 12.5, Công an tỉnh Bình Định cho biết Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đang phối hợp Công an P.Nhơn Phú (TP.Quy Nhơn, Bình Định) củng cố hồ sơ để xử lý hình sự vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Hai nghi phạm Nguyễn Minh Nhí và Đỗ Thị Lan Hương ẢNH: CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, tối 10.5, do có quen biết từ trước qua mạng xã hội Facebook, anh N.T.G (22 tuổi, ở TP.Quy Nhơn) có nhắn tin qua lại bằng ứng dụng messenger với Đỗ Thị Lan Hương (33 tuổi, ở H.Tuy Phước, Bình Định) và hẹn nhau tại một khách sạn trên địa bàn P.Nhơn Phú để quan hệ tình dục.

Đến khoảng 19 giờ 45 cùng ngày, G. vào khách sạn lấy phòng trước, rồi Hương đến, vào phòng với G. Sau đó, Hương nhắn tin cho chồng mình là Nguyễn Minh Nhí (34 tuổi, ở TP.Quy Nhơn) số phòng mình đang ở. Khoảng 5 phút sau, Nguyễn Minh Nhí vào phòng và cầm theo một con dao uy hiếp, đe dọa G.

Nhí cho rằng G. có quan hệ với Hương nên làm gia đình Nhí - Hương xảy ra mâu thuẫn. Nhí đòi G. phải trả 8 triệu đồng. Tiếp đó, Nhí gọi cho Nguyễn Thanh Nh. (32 tuổi, ở TP.Quy Nhơn) đang đứng ở dưới sảnh lễ tân khách sạn lên hỗ trợ khống chế G. và quay phim. Rồi Nhí đe dọa yêu cầu G. phải liên hệ gia đình chuyển tiền thì mới thả.

G. đã gọi điện cho người thân chuyển 8 triệu đồng vào tài khoản của Hương. Sau khi nhận được tiền, Nhí cầm điện thoại di động của G. ném vào vùng đầu G. nhưng không trúng.

Chưa dừng lại, Nhí cùng Nh. còn kéo G. ra trước khách sạn, Nhí dùng dao chém nhiều nhát vào đầu G. khiến nạn nhân bị thương. Đến lúc Nh. can ngăn thì Nhí mới thả G. ra.