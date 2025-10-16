Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Ô tô lao lên vỉa hè, tông vào nhiều xe máy và người đi đường

Huy Đạt
Huy Đạt
16/10/2025 10:47 GMT+7

Ô tô 5 chỗ bất ngờ lao lên vỉa hè khu vực chợ Tam Giác (TP.Đà Nẵng), tông vào nhiều xe máy và người đi đường... chỉ dừng lại khi húc gãy một cột điện. Vụ tai nạn khiến đầu ô tô dập nát.

Sáng 16.10, lãnh đạo UBND P.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, các lực lượng chức năng địa phương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, xe ô tô 5 chỗ lao lên lên vỉa hè vừa xảy ra tại khu vực chợ Tam Giác, giáp ranh giữa P.Hải Châu và P.Thanh Khê.

Đà Nẵng: Ô tô lao lên vỉa hè, tông gãy cột điện ở chợ Tam Giác - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn ô tô lao lên vỉa hè, tông gãy cột điện

ẢNH: TRẦN CÔNG CHINH

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 16.10, ô tô 5 chỗ hiệu Mazda CX5 màu trắng BS 43A - 456.xx đang di chuyển trên đường Ông Ích Khiêm, hướng về đường Đống Đa thì bất ngờ mất lái, lao lên vỉa hè, tông liên tiếp vào nhiều phương tiện rồi lao thẳng vào khu vực buôn bán trái cây bên đường Ông Ích Khiêm. Ô tô chỉ dừng lại sau khi húc mạnh, làm gãy một cột điện.

Tại hiện trường, ô tô bị hư hỏng nặng, dập nát phần đầu, 2 túi khí phía trước của xe bung ra; cạnh đó nhiều phương tiện khác bị hư hỏng. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Đà Nẵng: Ô tô lao lên vỉa hè, tông gãy cột điện ở chợ Tam Giác - Ảnh 6.

Ô tô bất ngờ mất lái, lao lên vỉa hè, tông liên tiếp vào nhiều phương tiện rồi lao thẳng vào khu vực buôn bán trái cây bên đường Ông Ích Khiêm

ẢNH: TRẦN CÔNG CHINH

Đà Nẵng: Ô tô lao lên vỉa hè, tông gãy cột điện ở chợ Tam Giác - Ảnh 2.

Tại hiện trường, ô tô bị hư hỏng nặng, dập nát phần đầu...

ẢNH: TRẦN CÔNG CHINH

Đà Nẵng: Ô tô lao lên vỉa hè, tông gãy cột điện ở chợ Tam Giác - Ảnh 5.

Xe máy bị ô tô húc văng vào sạp trái cây

ẢNH: TRẦN CÔNG CHINH

Đà Nẵng: Ô tô lao lên vỉa hè, tông gãy cột điện ở chợ Tam Giác - Ảnh 3.

2 túi khí phía trước của xe bung ra

ẢNH: TRẦN CÔNG CHINH

Đà Nẵng: Ô tô lao lên vỉa hè, tông gãy cột điện ở chợ Tam Giác - Ảnh 4.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, được đưa đi cấp cứu

ẢNH: TRẦN CÔNG CHINH

Ngay sau vụ việc, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị nạn và khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định tài xế là một phụ nữ, nhiều khả năng đã đạp nhầm chân ga khi điều khiển ô tô.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ ô tô lao lên vỉa hè, tông vào nhiều xe máy và người đi đường, tông gãy cột điện...

Ngổn ngang hiện trường vụ ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong

Ngổn ngang hiện trường vụ ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong

Sau khi lái ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong, tài xế bỏ trốn xuống khu vực đầm Trà Ổ (Gia Lai), cách hiện trường khoảng 5 km, trước khi ra đầu thú.

Xem thêm bình luận