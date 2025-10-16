Đà Nẵng: Ô tô lao lên vỉa hè, tông vào nhiều xe máy và người đi đường

Sáng 16.10, lãnh đạo UBND P.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, các lực lượng chức năng địa phương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, xe ô tô 5 chỗ lao lên lên vỉa hè vừa xảy ra tại khu vực chợ Tam Giác, giáp ranh giữa P.Hải Châu và P.Thanh Khê.

ẢNH: TRẦN CÔNG CHINH

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 16.10, ô tô 5 chỗ hiệu Mazda CX5 màu trắng BS 43A - 456.xx đang di chuyển trên đường Ông Ích Khiêm, hướng về đường Đống Đa thì bất ngờ mất lái, lao lên vỉa hè, tông liên tiếp vào nhiều phương tiện rồi lao thẳng vào khu vực buôn bán trái cây bên đường Ông Ích Khiêm. Ô tô chỉ dừng lại sau khi húc mạnh, làm gãy một cột điện.

Tại hiện trường, ô tô bị hư hỏng nặng, dập nát phần đầu, 2 túi khí phía trước của xe bung ra; cạnh đó nhiều phương tiện khác bị hư hỏng. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, được đưa đi cấp cứu.

ẢNH: TRẦN CÔNG CHINH

ẢNH: TRẦN CÔNG CHINH

ẢNH: TRẦN CÔNG CHINH

ẢNH: TRẦN CÔNG CHINH

ẢNH: TRẦN CÔNG CHINH

Ngay sau vụ việc, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị nạn và khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định tài xế là một phụ nữ, nhiều khả năng đã đạp nhầm chân ga khi điều khiển ô tô.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ ô tô lao lên vỉa hè, tông vào nhiều xe máy và người đi đường, tông gãy cột điện...

