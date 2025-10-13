Hai gia đình gặp nạn khi đi khám bệnh: 'Mở mắt ra còn lại đống hoang tàn'

Chiều 13.10, ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 12.10. Các bệnh nhân này đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Ông Khoa cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo bệnh viện nỗ lực tích cực điều trị cho bệnh nhân và thăm hỏi, động viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để bệnh nhân an tâm điều trị tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, thăm hỏi các nạn nhân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Bệnh viện hứa sẽ huy động mọi nguồn lực tập trung điều trị và chăm sóc tốt nhất cho những ca bệnh bị nặng nhằm đảm bảo sức khỏe cho các nạn nhân, giúp mọi người sớm ổn định và hồi phục. Nếu các nạn nhân nếu có khó khăn gì, hãy trao đổi với bệnh viện để có hướng hỗ trợ một cách tốt nhất", ông Khoa nói.

Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa cũng cho biết, trong số 7 bệnh nhân vào viện cấp cứu thì cháu Đ.T.A.N bị chấn thương sọ não kín nặng, chấn thương ngực bụng kín. Dù cháu N. được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, nguy cơ tử vong cao nên gia đình đã xin cho cháu xuất viện về nhà trong đêm 12.10, sau đó tử vong.

Những bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương, sau khi thăm khám và phẫu thuật, hiện nay sức khỏe đã ổn định và đang được tích cực theo dõi tại bệnh viện.

Lãnh đạo bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chị H'Ngưu Bdap (35 tuổi, ở xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi), một trong các nạn nhân, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút tai nạn. Hai con chị gồm Đ.B.R (18 tháng tuổi) và Đ.Y.R (6 tuổi) bị ho, sốt kéo dài nhưng uống thuốc mãi không đỡ nên vợ chồng quyết định đưa ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để khám chuyên sâu.

Trong chuyến đi đó, có thêm gia đình chị Đ.T.T. Chị T. cũng đưa con gái 11 tháng tuổi đi khám. Chuyến đi bắt đầu lúc 22 giờ ngày 11.10.

"Xuất phát từ nhà lúc 22 giờ, thời điểm xảy ra vụ việc lúc 0 giờ 30 phút (sáng hôm sau, 12.10 - PV), hầu như mọi người trên xe đang ngủ, trừ chồng tôi vì đang lái xe", chị H'Ngưu Bdap nén tiếng thở dài.

Chị H'Ngưu Bdap kể lại giây phút gặp nạn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tai nạn ập đến, chị H'Ngưu Bdap bị hất tung trong xe. "Khi mở mắt ra đã thấy mọi thứ hỗn loạn rồi, chỉ còn đống hoang tàn. Xe thì tan hoang, nhiều người đầy máu", chị kể.

Dù bị thương nặng, thậm chí 1 bàn chân bị cắt gần như đứt hết các ngón, bản năng người mẹ đã giúp chị nén mọi cơn đau để tìm 2 đứa con. "Khi mở mắt ra, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm 2 đứa con. Rất may hai đứa nhỏ của tôi chỉ bị trầy xước nhẹ", chị H'Ngưu Bdap nói.

Đáng thương nhất là cháu Đ.T.A.N (11 tháng tuổi) đi cùng gia đình chị T. để khám bệnh. Do chấn thương quá nặng, trong lúc chờ xe cấp cứu, cháu N. lên cơn co giật.

"Dù đang bị thương rất nặng, nhưng chồng tôi vẫn cố gắng đứng vẫy để nhờ một chiếc xe tải đi ngang qua đưa vợ chồng chị T. cùng cháu N. đến bệnh viện cứu chữa gấp. Riêng tôi và 2 đứa con thì phải chờ xe cấp cứu đến đưa đi. Tuy nhiên, do cháu N. bị quá nặng nên…", chị H'Ngưu Bdap nghẹn lời.