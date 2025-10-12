Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Báo động đỏ toàn viện cứu 7 người bị tai nạn giao thông nghiêm trọng

Mạnh Cường
12/10/2025 11:35 GMT+7

7 người trong 2 gia đình ở Quảng Ngãi thuê xe chở ra Đà Nẵng khám bệnh thì không may bị tai nạn nghiêm trọng. Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện để cấp cứu các nạn nhân sau khi tiếp nhận.

Sáng 12.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (đóng tại P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng), xác nhận đơn vị đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện để cấp cứu cho 7 bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng sau khi tiếp nhận vào rạng sáng nay.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, khoảng 1 giờ sáng nay 12.10, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn giao thông.

7 bệnh nhân gặp nạn gồm: Đ.T.A.N (11 tháng tuổi), Đ.B.R (18 tháng tuổi), Đ.Y.R (6 tuổi), Đ.V.P (33 tuổi), H.B (35 tuổi), Đ.Đ.D (37 tuổi) và Đ.T.T (40 tuổi, tất cả đều ở xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ xử lý cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân.

Theo ông Khoa, trong số 7 bệnh nhân vào viện cấp cứu thì cháu N. bị chấn thương sọ não kín nặng, chấn thương ngực bụng kín. Hiện bệnh nhân đã được phẫu thuật xong và đang tiếp tục theo dõi.

Những bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương, sau khi thăm khám và phẫu thuật thì cơ bản đã ổn định và đang được tích cực theo dõi tại bệnh viện.

Hiện các nạn nhân đang được chăm sóc hồi sức tích cực tại bệnh viện.

Ông Khoa cho hay, sau khi nắm thông tin, ngay trong sáng nay, bác sĩ Trần Thị Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng, đã điện thoại thăm hỏi tình hình sức khỏe của các bệnh nhân, đồng thời chỉ đạo bệnh viện phải cố gắng hết sức để chữa trị cho các bệnh nhân.

Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho hay, theo thông tin ban đầu, cả 7 bệnh nhân này là thành viên của 2 gia đình ở tỉnh Quảng Ngãi. Rạng sáng 12.10, họ thuê xe đi từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng để khám bệnh, nhưng khi đến đường Võ Chí Công đoạn qua xã Tam Tiến cũ (nay xã Tam Anh, TP.Đà Nẵng) thì bất ngờ ô tô chở 7 người này va chạm với xe đầu kéo.

