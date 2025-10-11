Dược sĩ lâm sàng: Một trong những trụ cột chăm sóc sức khỏe toàn diện

"Dược sĩ lâm sàng trong kỷ nguyên y học cá thể hóa" là diễn đàn học thuật quan trọng nhằm cập nhật các tiến bộ mới, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và khẳng định vai trò ngày càng lớn của dược sĩ lâm sàng trong chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Phó giáo sư - tiến sĩ Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM phát biểu khai mạc hội nghị Ảnh: BVCC

Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư - tiến sĩ Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ: "Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành y tế, dược lâm sàng ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột của hệ thống chăm sóc toàn diện, gắn liền với 3 giá trị cốt lõi: hiệu quả - an toàn - hợp lý trong sử dụng thuốc... Trong xu thế y học cá thể hóa, người dược sĩ không chỉ là 'người cấp phát thuốc' mà là thành viên chủ chốt trong mô hình điều trị đa ngành, kết nối kiến thức dược học, lâm sàng và người bệnh. Hội nghị Dược lâm sàng 2025 với chủ đề 'Dược sĩ lâm sàng trong kỷ nguyên y học cá thể hóa' là cơ hội để đội ngũ dược sĩ cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, tăng cường kết nối và hướng tới tối ưu hóa chăm sóc, điều trị cho người bệnh".

Bên cạnh đó, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhấn mạnh rằng, dược lâm sàng đóng vai trò then chốt trong xây dựng văn hóa an toàn người bệnh. Từ những ngày đầu, mô hình phối hợp giữa bác sĩ - dược sĩ - điều dưỡng đã được hình thành và phát triển bền vững, hiện diện ở tất cả khoa phòng của bệnh viện. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cũng là đơn vị đầu tiên trong nước triển khai phân hệ quản lý dược trong bệnh án điện tử, nâng cao an toàn và hiệu quả điều trị. Trong bối cảnh y học cá thể hóa, dược sĩ lâm sàng là lực lượng nòng cốt đồng hành cùng bác sĩ trong tối ưu điều trị, và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các chuyên gia, hội chuyên ngành trong và ngoài nước.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phát biểu tại hội nghị

Ảnh: BVCC

Các báo cáo tại hội nghị tập trung vào 3 nội dung nổi bật: dược lý di truyền, theo dõi nồng độ thuốc trong máu (Therapeutic Drug Monitoring - TDM) và xu hướng cá thể hóa điều trị. Trong đó, TDM được xem là điểm nhấn đặc biệt khi cho phép kiểm soát hiệu quả và độ an toàn của các nhóm thuốc có khoảng trị liệu hẹp như thuốc chống thải ghép, kháng sinh, kháng nấm hay thuốc chống động kinh. Nhờ việc theo dõi nồng độ thuốc, bác sĩ và dược sĩ có thể điều chỉnh liều lượng kịp thời, hạn chế tác dụng phụ, giảm tình trạng kháng thuốc và cải thiện đáng kể kết quả điều trị.

Các chuyên gia tại hội nghị cho rằng trong thực tế lâm sàng, cùng một liều lượng thuốc nhưng hiệu quả điều trị và tác dụng phụ có thể khác biệt rất lớn giữa các người bệnh. Sự kết hợp giữa TDM và dược lý di truyền cho phép xây dựng phác đồ "đo ni đóng giày" cho từng cá thể, phù hợp với đặc điểm sinh học riêng biệt. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi trong cách tiếp cận điều trị, từ việc chỉ tập trung kiểm soát triệu chứng sang nâng cao chất lượng sống và tối ưu hóa hiệu quả lâu dài.

Hội nghị cũng chỉ ra những thách thức không nhỏ, từ chi phí xét nghiệm, hạn chế về nhân lực chuyên sâu, đến yêu cầu phối hợp đa chuyên khoa. Tuy nhiên, chính những khó khăn này càng khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng mạng lưới chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo và hợp tác nghiên cứu. Đồng thời, trong tương lai, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và công nghệ di truyền thế hệ mới, dược sĩ lâm sàng sẽ có thêm công cụ mạnh mẽ để phát huy vai trò trong chăm sóc người bệnh.