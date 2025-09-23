Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trình diễn trực tiếp thay van động mạch chủ

Sự kiện do Phân hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam (trực thuộc Hội Tim mạch học Việt Nam) tổ chức, là một trong những diễn đàn khoa học uy tín và quy mô bậc nhất trong lĩnh vực tim mạch can thiệp.

Hội nghị năm nay mang đến chương trình học thuật phong phú với nhiều báo cáo khoa học, các ca lâm sàng điển hình và các phiên đào tạo chuyên sâu. Nội dung trải rộng từ can thiệp động mạch vành phức tạp, can thiệp tim cấu trúc, điều trị rối loạn nhịp tim cho đến ứng dụng các công nghệ hình ảnh tiên tiến như IVUS, OCT, FFR.

Ê kíp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện kỹ thuật Valve-in-Valve TAVI

Ảnh: BVCC

Đặc biệt, hội nghị nhấn mạnh xu hướng phát triển kỹ thuật ít xâm lấn, nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều trị và nâng cao an toàn cho người bệnh.

Tại hội nghị năm nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã tham gia tích cực và để lại dấu ấn chuyên môn sâu sắc thông qua hai ca trình diễn trực tiếp: một ca thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) và một ca can thiệp động mạch vành qua da.

Đặc biệt, tại hội nghị, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện trực tiếp một ca can thiệp "Valve-in-Valve TAVI" - kỹ thuật thay van động mạch chủ mới qua ống thông, đặt bên trong van sinh học cũ đã bị thoái hóa.

Người bệnh nam, 69 tuổi, có tiền sử phẫu thuật thay van hai lá sinh học cách đây 10 năm, mang nhiều bệnh lý nền như rung nhĩ, suy tim bảo tồn, tăng huyết áp và tiểu đường loại 2. Đây được xem là một ca lâm sàng hiếm có, phức tạp và nhiều nguy cơ rủi ro, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của đội nhóm tim mạch (Heart-Team) gồm các bác sĩ tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim, nội tim mạch, chẩn đoán hình ảnh và gây mê hồi sức.

Trước sự theo dõi trực tiếp của hàng ngàn đại biểu, ê kíp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã tự chủ điều phối, nắm vững kỹ thuật, làm chủ tình hình, phối hợp đội nhóm hiệu quả và đã đặt thành công van động mạch chủ mới SAPIEN 3 qua đường ống thông. Van hoạt động tốt ngay sau thủ thuật, huyết động cải thiện rõ rệt, không ghi nhận biến chứng cấp.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM hiện sở hữu hệ thống Cath Lab hiện đại, trang thiết bị tiên tiến và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, bệnh viện cũng đã triển khai hầu hết các kỹ thuật cao trong tim mạch can thiệp: từ PCI, TAVI, MitraClip, nong van tim, bít dị tật tim bẩm sinh đến can thiệp mạch ngoại biên và triệt đốt rối loạn nhịp. Chính nền tảng này đã giúp bệnh viện đảm nhiệm thành công nhiều ca can thiệp có độ phức tạp cao, đem lại sự sống mới cho người bệnh.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhấn mạnh: "Việc trực tiếp trình diễn ca Valve-in-Valve TAVI tại hội nghị lần này không chỉ là cơ hội để chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu mà còn thể hiện rõ năng lực làm chủ các kỹ thuật tim mạch can thiệp tiên tiến của đội ngũ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Đây không chỉ là minh chứng cho nỗ lực của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong việc làm chủ kỹ thuật cao mà còn là cam kết sự đổi mới và nâng tầm chất lượng điều trị, mang đến lợi ích tối đa cho người bệnh tim mạch".