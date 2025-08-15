Pfizer và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM hợp tác nâng cao năng lực y khoa

Hợp tác tập trung vào 4 hoạt động: Hỗ trợ tổ chức đào tạo chuyên môn về kháng sinh, kháng nấm, vắc xin, tim mạch và ung thư; Nâng cao năng lực phòng ngừa và điều trị các bệnh truyền nhiễm; Cập nhật kiến thức y khoa; Tăng cường nhận thức cộng đồng về bệnh lý nhiễm trùng có thể phòng ngừa thường hay gặp hay các bệnh lý mạn tính như tim mạch và ung thư.

Pfizer và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ký kết biên bản ghi nhớ Ảnh: T.T

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Khắc Bảo, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM nhận định, với nội dung gắn liền thực tiễn, nắm bắt xu hướng của ngành y trong kỷ nguyên mới, sự hợp tác này giúp trang bị nền tảng kiến thức vững vàng cho đội ngũ y khoa, thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới, hướng tới những giá trị bền vững.

Ông Darrell Oh, Tổng giám đốc Pfizer Việt Nam khẳng định, cam kết của Pfizer Việt Nam trong việc đồng hành cùng hệ thống y tế Việt Nam để mang đến những đổi mới tích cực. Thông qua kế hoạch trao đổi kiến thức chuyên sâu, 2 bên tin rằng đây là bước đi chiến lược nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, với mục tiêu cuối cùng là thay đổi cuộc sống của bệnh nhân và cộng đồng.