Sức khỏe

Pfizer và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM hợp tác nâng cao năng lực y khoa

T.T
T.T
15/08/2025 18:09 GMT+7

Ngày 14.8, Pfizer Việt Nam và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 3 năm nhằm nâng cao năng lực y khoa, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các bệnh viện trong khu vực và các tỉnh, thành phía nam.

Hợp tác tập trung vào 4 hoạt động: Hỗ trợ tổ chức đào tạo chuyên môn về kháng sinh, kháng nấm, vắc xin, tim mạch và ung thư; Nâng cao năng lực phòng ngừa và điều trị các bệnh truyền nhiễm; Cập nhật kiến thức y khoa; Tăng cường nhận thức cộng đồng về bệnh lý nhiễm trùng có thể phòng ngừa thường hay gặp hay các bệnh lý mạn tính như tim mạchung thư.

Pfizer và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM hợp tác nâng cao năng lực y khoa

Pfizer và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ký kết biên bản ghi nhớ

Ảnh: T.T

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Khắc Bảo, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM nhận định, với nội dung gắn liền thực tiễn, nắm bắt xu hướng của ngành y trong kỷ nguyên mới, sự hợp tác này giúp trang bị nền tảng kiến thức vững vàng cho đội ngũ y khoa, thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới, hướng tới những giá trị bền vững.

Ông Darrell Oh, Tổng giám đốc Pfizer Việt Nam khẳng định, cam kết của Pfizer Việt Nam trong việc đồng hành cùng hệ thống y tế Việt Nam để mang đến những đổi mới tích cực. Thông qua kế hoạch trao đổi kiến thức chuyên sâu, 2 bên tin rằng đây là bước đi chiến lược nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, với mục tiêu cuối cùng là thay đổi cuộc sống của bệnh nhân và cộng đồng.

Pfizer Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai ký ghi nhớ hợp tác chăm sóc sức khỏe

Pfizer Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai ký ghi nhớ hợp tác chăm sóc sức khỏe

Ngày 6.5.2025 tại Bệnh viện Bạch Mai, Pfizer Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU), đánh dấu cột mốc trong hợp tác nhằm nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe và năng lực nghiên cứu y học cho đội ngũ y tế.

