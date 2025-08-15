Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Loại quả có trong bếp không ngờ là 'vũ khí bí mật' chống ung thư

Thiên Lan
Thiên Lan
15/08/2025 08:09 GMT+7

Cà chua chứa các hợp chất thực vật phytochemical - đặc biệt là lycopene - có thể giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư.

Theo chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cao cấp Katrina Sommer từ Viện Ung thư OSF (Mỹ), những dưỡng chất có trong cà chua giúp chống viêm, hoạt động như chất chống oxy hóa, từ đó loại bỏ các gốc tự do vốn là nguyên nhân có thể dẫn đến ung thư, theo trang tin sức khỏe HealthCare.org.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), đã có 72 nghiên cứu trên người và động vật xác nhận rằng lycopene có hoạt tính chống ung thư.

Nghiên cứu cho thấy ăn cà chua vài lần mỗi tuần có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt di căn, chuyên gia Sommer cho biết.

Loại quả có trong bếp không ngờ là 'vũ khí bí mật' chống ung thư - Ảnh 1.

Nghiên cứu cho thấy ăn cà chua vài lần mỗi tuần có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt di căn

Ảnh: AI

Cách ăn cà chua hiệu quả nhất để hấp thụ lycopene chống ung thư

Để lycopene được hấp thụ tốt nhất, nên nấu chín cà chua và thêm một chút dầu ô liu. Chuyên gia giải thích nấu chín giúp hấp thụ dưỡng chất tốt hơn so với cà chua còn sống.

Bằng chứng khoa học nói gì?

Nghiên cứu phân tích của nhà khoa học Arghavan Balali từ Đại học Khoa học Y khoa Isfahan (Iran) và cộng sự, được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Frontiers in Nutrition cho thấy:

  • Ăn nhiều cà chua giúp giảm 11% nguy cơ tử vong do ung thư. 
  • Tiêu thụ nhiều lycopene giúp giảm 5% nguy cơ ung thư tổng thể và giảm 16% nguy cơ tử vong do ung thư. 
  • Lycopene đặc biệt hiệu quả với ung thư phổi, giúp giảm đến 17% nguy cơ phát triển. 
  • Liều lý tưởng được xác định là 5-7 mg lycopene mỗi ngày. 
  • Người có mức lycopene trong máu cao nhất có nguy cơ phát triển ung thư thấp hơn 11% và nguy cơ tử vong thấp hơn 24%. Riêng với ung thư phổi, nguy cơ tử vong thấp hơn đến 35%. Nguy cơ ung thư vú và tuyến tiền liệt cũng thấp hơn 10-14%.

Ngoài ra, nghiên cứu trước đây theo dõi những người đàn ông khỏe mạnh kéo dài 6 năm, cũng cho thấy cà chua, sốt cà chua, nước ép cà chua giúp giảm tới 35% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, theo trang web Intergrate Cancer Care.

Bác sĩ Sommer lưu ý: Để phòng ngừa ung thư, còn phải chú ý đến chế độ ăn uống tổng thể, lựa chọn thực phẩm, đồ uống một cách có ý thức.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
