'Thay van động mạch phổi qua da' được vinh danh thành tựu Y khoa 2023

Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những đóng góp của các tập thể, cá nhân và giới thiệu rộng rãi các thành tựu, công trình y khoa của ngành Y tế Việt Nam do Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) và Sở Y tế TP.HCM phối hợp tổ chức với chủ đề "Phát triển y tế chuyên sâu".

Ngày 27.2, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, "Thay van động mạch phổi qua da sau phẫu thuật sửa chữa tứ chứng Fallot" là thành tựu y tế chuyên sâu được vinh danh tại lễ trao giải với nhiều ưu điểm như giảm rủi ro trong điều trị, cải thiện chất lượng điều trị.

Tại Việt Nam, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là bệnh viện đầu tiên độc lập thực hiện kỹ thuật thay van động mạch phổi qua da trên người bệnh hở van động mạch phổi. Kỹ thuật này được triển khai tại bệnh viện từ tháng 4.2023, hoàn toàn do bác sĩ Việt Nam thực hiện mà không có sự hỗ trợ từ chuyên gia nước ngoài.

Đến nay, bệnh viện đã thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho 8 trường hợp. Sau can thiệp, người bệnh không phải nằm hồi sức và có thể xuất viện trong khoảng 1-2 ngày. Sau đó, người bệnh được tái khám định kỳ, theo dõi chặt chẽ. Người bệnh được can thiệp tốt, không có biến chứng và chất lượng cuộc sống của người bệnh được cải thiện rõ rệt.

Thay van động mạch phổi qua da: Giảm rủi ro, cải thiện chất lượng điều trị

Giáo sư-tiến sĩ-bác sĩ Trương Quang Bình, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết tứ chứng Fallot là bệnh lý tim bẩm sinh đặc trưng bởi 4 tổn thương về mặt cấu trúc trong tim. Sau phẫu thuật sửa chữa tứ chứng Fallot, hở van động mạch phổi là một trong những diễn tiến tự nhiên thường gặp, gây giãn buồng tim phải dẫn đến hở van ba lá, suy tim phải, rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ đột tử. Do đó, người bệnh cần được điều trị hở van động mạch phổi bằng phương pháp thay van để cải thiện quá trình suy tim phải, hạn chế nguy cơ rối loạn nhịp và đột tử.

Hiện có hai phương pháp thay van động mạch phổi: phẫu thuật tim mở và can thiệp qua da. Trong đó, kỹ thuật can thiệp thay van qua da giúp người bệnh tránh được cuộc phẫu thuật tim lớn (mổ mở) lần thứ hai để thay lại van tim, giảm các nguy cơ biến chứng do mổ mở. Chính vì vậy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã tiên phong áp dụng phương pháp thay van động mạch phổi qua da trong điều trị cho người bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Đào Anh Quốc (Khoa Phẫu thuật tim trẻ em, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM), với kỹ thuật này, các bác sĩ sẽ sử dụng một khung kim loại với hình dáng giống như mạch máu (stent), trên đó gắn một van tim nhân tạo, tất cả được thu nhỏ vào một chiếc ống thông. Ống được luồn từ một mạch máu lớn ở đùi để đưa dụng cụ đến ngay chỗ van động mạch phổi bị hẹp, hở. Thông qua hệ thống máy chụp mạch máu xóa nền, bác sĩ sẽ đưa dụng cụ đến vị trí van động mạch phổi bị hẹp, đẩy van nhân tạo ra khỏi ống thông. Sau đó, van nhân tạo bung ra và hoạt động như một van tim bình thường.

Các bác sĩ thay van động mạch phổi qua da cho bệnh nhi M.T

Hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật này cho các cơ sở y tế khác

Phó giáo sư-tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết phương pháp thay van động mạch phổi qua da tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM không chỉ mở ra một hướng đi mới trong điều trị mà còn là niềm hy vọng cho những người bệnh hở van động mạch phổi sau phẫu thuật sửa chữa tứ chứng Fallot. Sự tiên phong này là bước tiến lớn trong việc quản lý và điều trị cho người bệnh, mang lại cơ hội điều trị ít xâm lấn, giảm bớt nguy cơ phẫu thuật, rút ngắn thời gian nằm viện nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.

"Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh kỹ thuật thay van động mạch phổi qua da trong điều trị cho người bệnh và hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế, các trung tâm khác ở TP.HCM cũng như các tỉnh thành trên toàn quốc, giúp ngày càng nhiều người bệnh được tiếp cận với phương pháp tiên tiến này", phó giáo sư Hoàng Bắc chia sẻ.