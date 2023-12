TP.HCM: Cụ ông 83 tuổi mắc bệnh tim nặng thoát cuộc mổ hở nhờ kỹ thuật mới

Ngày 21.12, tiến sĩ - bác sĩ Hồ Minh Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện FV, cho biết các khảo sát hình ảnh và xét nghiệm cho thấy van động mạch chủ của bệnh nhân bị hẹp rất nặng, phương pháp can thiệp bằng thuốc không còn đáp ứng nữa. Trong trường hợp này bệnh nhân cần phải thay van tim mới có thể giữ được tính mạng. Phương pháp an toàn nhất đối với ca bệnh này là can thiệp thay van tim bằng kỹ thuật TAVI, vì tiên lượng tỷ lệ tử vong cao nếu chọn phương pháp mổ hở.

"TAVI là phương pháp thay van động mạch chủ qua da, đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới và tại Việt Nam cũng có một số trung tâm lớn đã triển khai. Ưu điểm của phương pháp này là nhanh chóng, hiệu quả và an toàn, tránh cho bệnh nhân một cuộc mổ hở", bác sĩ Minh Tuấn giải thích.

Các bác sĩ trong quá trình thay van tim cho bệnh nhân A.V

Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ do bác sĩ Minh Tuấn và ê kíp mổ đảm trách cùng sự hỗ trợ của bác sĩ Datuk Rosli Mohd Ali - cựu giám đốc Trung tâm Tim mạch quốc gia Malaysia, Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Kuala Lumpur.

Ngay sau phẫu thuật, bệnh nhân được kỹ thuật viên phục hồi chức năng giúp tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng tim. Ba ngày sau, bệnh nhân đã tự đi lại như bình thường và có thể xuất viện.

Theo bác sĩ Tuấn, trước đây, phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho bệnh hẹp van động mạch chủ là phẫu thuật tim hở, bệnh nhân được mở ngực, dừng tim, sau đó các bác sĩ sẽ thay thế van động mạch chủ tự nhiên bằng một van nhân tạo. Phương pháp này có nhiều hạn chế thời gian phẫu thuật dài, nguy cơ biến chứng cao, thời gian hồi phục lâu, và không thể áp dụng cho bệnh nhân tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc có các bệnh lý khác như bệnh đái tháo đường, bệnh mạch vành, suy thận, bệnh phổi….

Gần đây, phương pháp thay van động mạch chủ qua da được xem là một tiến bộ y khoa, mở ra cơ hội sống cho các bệnh nhân hẹp van động mạch chủ, với nhiều ưu điểm thực hiện được trên bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền, thời gian hồi phục nhanh hơn, tránh nguy cơ biến chứng như nhiễm trùng, xuất huyết, hoặc suy tim…