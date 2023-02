Bệnh động mạch vành nguy hiểm thế nào, những ai cần chú ý?

Bệnh động mạch vành là một trong những loại bệnh tim mạch phổ biến nhất và gây tử vong nhiều nhất thế giới.

Trước đây, bệnh động mạch vành thường xuất hiện ở người cao tuổi. Nhưng giờ đây, bệnh này đang trẻ hóa. Lối sống ít vận động, chế độ dinh dưỡng kém là hai trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh động mạch vành.

Bệnh động mạch vành nguy hiểm vì làm cản trở lưu thông máu đến tim, có thể dẫn đến đau tim, thậm chí tử vong SHUTTERSTOCK

Bệnh được xem là "kẻ giết người thầm lặng" vì âm thần tiến triển mà không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi gây tắc nghẽn nghiêm trọng dòng máu lưu thông đến tim, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Các mảng bám sẽ tích dụ dần trong động mạch. Qua thời gian, tình trạng này gây hẹp và xơ cứng mạch máu, làm giảm nguồn cung cấp máu đến tim. Thậm chí, khi động mạch tim, động mạch vành bị tắc nghẽn thì có thể dẫn đến đau tim và đột tử.

Một số người sẽ có nguy cơ mắc bệnh động mạch vành cao hơn các nhóm khác. Đó là những người nồng độ cholesterol cao, tiền tiểu đường, tiểu đường, huyết áp cao, béo phì, ít vận động, hút thuốc, tuổi già, tiền sử gia đình có người từng mắc bệnh và uống nhiều rượu. Những người này nên theo dõi chặt chẽ sức khỏe và thảo luận với bác sĩ nếu đang có bất kỳ lo lắng nào về tình trạng của mình.

Các biểu hiện cảnh báo bệnh động mạch vành đang ở tình trạng nghiêm trọng là khó thở, đau ngực, tức ngực, nhịp tim không đều, tích tụ chất lỏng ở bàn chân, mắt cá chân, cẳng chân và mệt dữ dội khi hoạt động thể chất.

Các nghiên cứu cho thấy ăn uống lành mạnh và tập luyện thể dục, thể thao có thể làm giảm nguy cơ và triệu chứng bệnh động mạch vành SHUTTERSTOCK

Bệnh động mạch vành là tình trạng nghiệm trọng, có thể dẫn đến đau tim, đột quỵ và các vấn đề sức khỏe đe dọa tính mạng. Điều quan trọng là mọi người phải nhận thức được yếu tố rủi ro với vấn đề sức khỏe của họ, từ đó thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát bệnh.

Trong đó, thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh hơn là rất quan trọng. Các nghiên cứu cho thấy ăn uống lành mạnh và tập luyện thể dục, thể thao có thể làm giảm nguy cơ và triệu chứng bệnh. Ngoài ra, những người có nguy cơ cũng cần phải bỏ thuốc lá, rượu bia, theo Eat This, Not That!

Với người đã mắc bệnh động mạch vành, họ cần được chẩn đoán sớm và thực hiện các biện pháp kiểm soát bệnh theo yêu cầu của bác sĩ. Khi làm được điều này, họ có thể ngăn ngừa các biến chứng nặng do bệnh gây ra.