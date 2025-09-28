Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức Đêm hội trăng rằm

Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên, chương trình đã mang đến một không gian ngập tràn niềm vui và tiếng cười.

Từ những màn múa lân sôi động, ảo thuật hấp dẫn, tiết mục kịch trung thu, đến hoạt động trang trí lồng đèn rực rỡ sắc màu. Tất cả đã tạo nên một đêm hội ấm áp, nơi các em nhỏ được thỏa sức vui chơi, khám phá và lưu giữ những ký ức ngọt ngào bên gia đình.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc bệnh viện tặng quà trung thu cho bệnh nhi

Ảnh: BVCC

Điểm nhấn của chương trình là phần rước đèn phá cỗ, khi những chiếc đèn lồng lung linh nối dài khắp sảnh bệnh viện, từng ánh mắt trẻ thơ sáng lên trong niềm háo hức, nụ cười rạng rỡ của cha mẹ như cũng hòa cùng niềm vui ấy.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động vui chơi, ánh trăng yêu thương của đêm hội còn được mang đến các khoa phòng - nơi những bệnh nhi đang điều trị nội trú. Những phần quà trung thu gồm lồng đèn và gấu bông ấm áp được trao tận tay, như lời động viên, chia sẻ để các em thêm mạnh mẽ vượt qua bệnh tật.

Đặc biệt, chương trình năm nay có sự đồng hành của CLB Kịch - Trường THPT Lê Quý Đôn, các bạn học sinh đã chuẩn bị 20 phần quà cùng những lá thư tay viết đầy yêu thương gửi đến các bệnh nhi. Những dòng chữ nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng lớn, mang đến niềm vui và hy vọng không chỉ cho các em nhỏ mà còn cho cả gia đình, lan tỏa tinh thần nhân ái và kết nối giữa học sinh, cộng đồng và bệnh viện.

Phát biểu tại chương trình, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ: "Trung thu là dịp đặc biệt để mọi đứa trẻ được đón nhận tình thương và sự quan tâm từ gia đình, xã hội. Với bệnh viện, Đêm hội trăng rằm không chỉ là niềm vui cho con em viên chức, người lao động, mà còn là nguồn động viên tinh thần cho các bệnh nhi, giúp các em thêm nghị lực và niềm tin trong hành trình điều trị".

Thạc sĩ Đặng Anh Long, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận bệnh viện, tặng quà trung thu cho bệnh nhi

Ảnh: BVCC

Đồng quan điểm ấy, thạc sĩ Đặng Anh Long, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận bệnh viện, nhấn mạnh: "Công đoàn luôn xem việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức, người lao động là nhiệm vụ quan trọng. Đêm hội trăng rằm không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ thơ mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia - điều làm nên bản sắc của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM".

Niềm vui của con trẻ cũng chính là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Chị Lâm Thị Bích Chi, Khoa Hậu môn - Trực tràng, xúc động chia sẻ: "Con tôi háo hức cả tuần để được tham gia Đêm hội trăng rằm. Mỗi năm, trung thu ở Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM không chỉ là niềm vui của các bé mà còn là niềm tự hào của chúng tôi - khi được làm việc trong một môi trường luôn quan tâm đến gia đình và con trẻ".

Với các em nhỏ, niềm vui giản đơn hơn nhiều. Bé Nguyễn Bảo An - con của một viên chức làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, hồn nhiên nói: "Con thích nhất là được rước đèn cùng các bạn và nhận quà gấu bông dễ thương. Con mong năm sau lại được tham gia nữa".