Tai nạn giao thông liên hoàn tại Gia Lai, 6 người bị thương

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra lúc 12 giờ 30 cùng ngày, tại nút giao giữa QL1 và đường kết nối đông - tây (ĐT638), thuộc thôn Diêm Tiêu, xã Phù Mỹ (trước đây thuộc H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại nút giao QL1 và đường kết nối đông - tây (xã Phù Mỹ, Gia Lai) ẢNH: TRÀ QUANG

Thời điểm này, xe khách 16 chỗ BS 77F - 001.13 do Nguyễn Anh Thương (37 tuổi, ở xã Hoài Ân Đông, Gia Lai) điều khiển theo hướng bắc - nam trên QL1, bất ngờ tông mạnh vào xe tải 2,5 tấn BS 77C - 237.78 do Mai Văn Sang (37 tuổi, ở xã Phù Mỹ) lái trên đường ĐT638 theo hướng đông - tây.

Cú va chạm khiến xe khách mất lái, lao thẳng vào lan can thép bên đường, đầu xe bị biến dạng nặng.

Xe tải bị đẩy văng ra, lật nghiêng, đè trúng xe máy BS 29 - 010FZ do ông Phạm Văn Lâm (57 tuổi, ở thôn Trà Lương, xã Phù Mỹ Tây) điều khiển theo hướng nam - bắc.

Xe khách 16 chỗ hư hỏng nặng sau va chạm ẢNH: TRÀ QUANG

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người trên xe khách, tài xế xe tải và người đi xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu. Hai ô tô hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Ngay sau vụ việc, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Phù Mỹ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn này.