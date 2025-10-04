Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Các nạn nhân bị bắn vào đầu

Ngày 4.10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết qua kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đắk Nhau) do các nạn nhân bị bắn vào đầu.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 3.10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ông Đ. D. Th. (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đ. T. T. (11 tuổi, cháu ngoại ông Th.) và bà C. H. H. (48 tuổi, vợ ông Th.) tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).

Hiện trường khu vực nơi xảy ra vụ việc vẫn được giăng dây bảo vệ ẢNH: H.G

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận các nạn nhân tử vong với nhiều thương tích trên người, tài sản và vật dụng trong nhà có dấu hiệu bị xáo trộn.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã phân công hai Phó giám đốc công an tỉnh gồm đại tá Lê Mạnh Hùng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và đại tá Lâm Văn Long đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra, khám phá vụ án. Đồng thời, vụ việc cũng được báo cáo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các cục nghiệp vụ liên quan.

Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã cử các tổ công tác phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Camera gia đình nạn nhân ghi nhận có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đeo khẩu trang, trên tay cầm một vật giống khẩu súng dài, xuất hiện trong sân nhà nạn nhân ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xác định, các nạn nhân tử vong do bị đạn bắn vào đầu. Hình ảnh trích xuất từ camera của gia đình cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ án, có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đeo khẩu trang, xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai tập trung lực lượng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ gây án. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan thì cung cấp ngay cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.