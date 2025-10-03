Đồng Nai: Điều tra nghi án khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong

Ngày 3.10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Đắk Nhau khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ nghi án nghiêm trọng khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong.

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, Công an xã Đắk Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ) nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (ở thôn 6, xã Đắk Nhau), do vợ chồng ông Đ.D.T (47 tuổi) và bà C.H.H (48 tuổi) làm chủ.

Hiện trường vụ việc ẢNH: C.T.V

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp điều tra, làm rõ. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện thi thể 2 vợ chồng ông Đ.D.T, cùng bé trai Đ.T.T (11 tuổi, là cháu ông T.).

Trên người nạn nhân cũng có nhiều thương tích, nghi do bị sát hại. Một số vật dụng trong nhà cũng có dấu hiệu bị xáo trộn.

Hiện nghi án khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong trong 1 gia đình được cơ quan công an điều tra, làm rõ.