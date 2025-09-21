Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Điều tra nghi án bé gái 8 tuổi bị sát hại

Minh Hải
Minh Hải
21/09/2025 16:51 GMT+7

Thi thể bé gái 8 tuổi ở xã Yên Định (Thanh Hóa) được tìm thấy gần nơi ở, nguyên nhân vụ việc đang Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Chiều 21.9, thông tin từ một lãnh đạo xã Yên Định cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối với Công an xã Yên Định điều tra, làm rõ nghi án bé gái 8 tuổi (ngụ xã Yên Định) bị sát hại và tìm thấy thi thể ngày 20.9.

Trước đó, chiều ngày 20.9, khi đi làm về không thấy cháu bé nên người thân hô hoán nhau đi tìm thì phát hiện thi thể cháu ở gần nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Yên Định và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Đến chiều 21.9, Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin chính thức về vụ án, tuy nhiên, trên nhiều trang mạng xã hội đã lan truyền nhiều thông tin, và nhiều chi tiết rùng rợn cho rằng nạn nhân bị người thân sát hại, thi thể bỏ vào bao tải…

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra đêm 20.9 trên đường ĐH507, đoạn qua xã Phước Thành, TP.HCM đã khiến 3 mẹ con tử vong, 1 người khác bị thương nặng.

xã Yên Định Bé gái sát hại Bao tải Thanh Hóa
