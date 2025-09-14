Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt nghi phạm giao cấu với bé gái 12 tuổi ở Đồng Nai

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
14/09/2025 15:32 GMT+7

Sau vài ngày quen qua mạng xã hội, bé gái 12 tuổi tại ở Đồng Nai đã bị nam thanh niên 23 tuổi rủ đến lô cao su 'tâm sự' và thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 14.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Mạnh Quỳnh (23 tuổi, ngụ xã Phước An, tỉnh Đồng Nai), để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé gái 12 tuổi Quỳnh mới quen chỉ vài ngày trên mạng xã hội.

- Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, khoảng đầu tháng 7.2025, Quỳnh và V.L.N.T (12 tuổi, ngụ xã Bình An, tỉnh Đồng Nai) quen biết nhau qua mạng xã hội và có quan hệ tình cảm.

Đến ngày 5.7 Quỳnh rủ T. đến lô cao su kế khu tái định cư Long Đức, xã Bình An (thuộc H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũ) ngồi tâm sự. Tại đây, Quỳnh đã giao cấu với T.

Đến rạng sáng 7.7, Quỳnh tiếp tục đến xã Bình An chở T. về phòng trọ của mình và giao cấu thêm 2 lần. Khi phát hiện sự việc, gia đình T. đã làm đơn tố cáo Quỳnh gửi đến cơ quan công an.

Khai với cơ quan công an, Quỳnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục làm rõ vụ nghi phạm giao cấu với bé gái 12 tuổi để xử lý theo quy định pháp luật.

