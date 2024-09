Kết bạn qua mạng xã hội rồi dụ dỗ giao cấu với bé gái

Ngày 25.9, Công an TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TX.Đức Phổ vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can đối với N.X.V (36 tuổi, ở xã Phổ Phong, TX.Đức Phổ) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, N.X.V ở đối diện với nhà nạn nhân, hay qua nhậu chung với cha của bé G., nên N.X.V biết G. từ nhỏ.

Khoảng tháng 9.2021, thời điểm bé G. đang là học sinh lớp 7, N.X.V kết bạn Zalo với G. Sau đó, N.X.V thường xuyên nhắn tin cho bé G. với lời lẽ chọc ghẹo, tán tỉnh nhằm mục đích muốn quan hệ tình dục với G.

Từ cuối tháng 10.2022 đến tháng 5.2024, N.X.V nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với bé G. trong khi biết G. chưa đủ 16 tuổi.

Xét thấy hành vi của N.X.V phạm tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Cơ quan CSĐT Công an TX.Đức Phổ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt bị can N.X.V tạm giam trong thời gian 3 tháng để điều tra.