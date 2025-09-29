Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức 2

Chiều 29.9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) diễn ra sáng cùng ngày.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin tại họp báo chiều 29.9 ẢNH: GIA HÂN

Tại họp báo, thông tin về vụ án "lãng phí" xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam (cũ), thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn Văn phòng Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung thêm 2 bị can, nâng tổng số bị can đã khởi tố trong vụ án này là 7 bị can. Các bị can bị khởi tố với 3 tội danh chính, gồm: vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Thiếu tướng Toản cũng thông tin, liên quan vụ án này, cơ quan chức năng cũng đã thu hồi số tiền là 14,5 tỉ đồng. Các hành vi sai phạm đã được xác định cụ thể, là sai phạm trong việc thuê tư vấn nước ngoài, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gây lãng phí.

"Theo cơ quan điều tra xác định, với cái lãng phí này đang gây thiệt hại cho nhà nước là 80 tỉ đồng. Đến thời điểm này, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các sai phạm của các cá nhân có liên quan", thiếu tướng Toản cho hay.

Trả lời về danh tính 2 bị can vừa bị khởi tố bổ sung, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, khi nào cơ quan điều tra có thông báo, sẽ thông tin sớm nhất tới cơ quan báo chí.

Liên quan vụ án "lãng phí" tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam (cũ), tại họp báo của Bộ Công an hôm 7.7, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (Cục C03) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can.

5 bị can bị khởi tố, gồm: Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT); Trần Văn Sinh (Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Hữu Tuấn (nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).

Các bị cáo đều bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219, bộ luật Hình sự. Theo đại diện Cục C03, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỉ đồng, lãng phí 762 tỉ đồng.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện quá trình thực hiện 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam (cũ) có nhiều vi phạm quy định về đấu thầu, xây dựng và quy định khác có liên quan trong hầu hết các khâu... Thanh tra Chính phủ xác định 2 dự án này gây lãng phí trên 1.200 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, Bộ trưởng Bộ Y tế và Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm thời kỳ đó đã "vi phạm nghiêm trọng quy định về đấu thầu với mục đích chọn ra đúng đơn vị tư vấn nước ngoài đã được xác định từ trước".

Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia đã cố ý làm trái, vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu khi phân chia gói thầu không căn cứ vào tính kỹ thuật, trình tự thực hiện và tính đồng bộ của dự án; đưa tên cụ thể của nhà thầu tư vấn nước ngoài khi trình, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu…