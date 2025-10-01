Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Truy xét nhanh nhóm thiếu niên mang hung khí quay clip 'khoe' trên mạng xã hội

Huy Đạt
01/10/2025 10:35 GMT+7

Mang hung khí ra đường phố Đà Nẵng để quay clip 'làm màu' trên mạng xã hội, nhóm thiếu niên bị công an phát hiện, truy xét.

Ngày 1.10, Công an P.An Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã lập hồ sơ, xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí “diễu hành” trên đường phố rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc.

Đà Nẵng: Truy xét nhanh nhóm thiếu niên mang hung khí quay clip 'khoe' mạng xã hội- Ảnh 1.

Công an P.An Khê truy xét nhóm thiếu niên mang hung khí quay clip đăng mạng xã hội

ẢNH: Đ.X

Trước đó, lúc 20 giờ 30 ngày 30.9, lực lượng tuần tra Công an P.An Khê phát hiện nhóm thanh thiếu niên đi xe máy mang theo gậy ba chĩa và liềm, vừa lưu thông trên đường phố vừa chụp ảnh, quay clip tung lên mạng.

Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ 4 nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Q. (ở đường Tôn Đản, P.An Khê), Hồ Xuân H., Nguyễn Quốc A. (cùng ở đường Trường Chinh, P.An Khê) và Lê Tấn Trường K. (ở đường Trần Huy Liệu, P.Cẩm Lệ).

Trong đó, Lê Tấn Trường K. là người điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Q., mang theo cây 3 chĩa; các nghi phạm còn lại đi cùng mang theo liềm và gậy.

Nhóm này quay clip tung lên mạng xã hội khiêu khích, gây bất an cho người đi đường.

Đà Nẵng: Truy xét nhanh nhóm thiếu niên mang hung khí quay clip 'khoe' mạng xã hội- Ảnh 2.

Nhóm thiếu niên mang gậy 3 chĩa, liềm đi xe máy quay clip đăng mạng xã hội, bị công an xử lý

ẢNH: Đ.X

Theo cơ quan chức năng, hành vi này gây mất an ninh trật tự, nhất là khi các clip, hình ảnh hung hãn được tung lên mạng xã hội dễ tạo hiệu ứng xấu, kích động thanh thiếu niên khác bắt chước.

Trước đó, ngày 30.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng khởi tố 35 bị can, trong đó tạm giam 34 bị can, liên quan vụ gây rối trật tự công cộng tại đường 2 Tháng 9 và trung tâm thành phố trong các đêm 21, 22.9.

Các nhóm thanh thiếu niên này tụ tập chạy xe không gắn biển số, lạng lách, nẹt pô, ném chai bia, mang hung khí thị uy; quay clip tung lên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc.

Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo, gia đình và nhà trường cần tăng cường phối hợp, giáo dục, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên đua đòi, “làm màu” trên mạng, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

