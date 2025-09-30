Đà Nẵng: Khởi tố 35 bị can mang hung khí náo loạn đường phố

Ngày 30.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố 35 bị can liên quan vụ “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại tuyến đường 2 Tháng 9 và một số khu vực trung tâm thành phố trong các đêm 21, 22.9 vừa qua.

Trong đó, 34 bị can bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, 1 bị can được cho tại ngoại.

Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can gây rối trật tự công cộng ẢNH: Đ.X

Theo Công an TP.Đà Nẵng, trước đó lực lượng tuần tra đã phát hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe máy không gắn biển số, lạng lách, nẹt pô, ném chai bia xuống đường và mang theo hung khí để thị uy, gây náo loạn, nguy hiểm cho người đi đường.

Đáng nói, các nhóm thanh thiếu niên này khi náo loạn đường phố còn quay clip "sống ảo" đăng trên trên mạng xã hội.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định có 4 nhóm với tổng cộng 48 nghi phạm tham gia.

Công an TP.Đà Nẵng triển khai lực lượng truy xét nhanh các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối, náo loạn đường phố ẢNH: Đ.X

Dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, lần lượt mời các nghi phạm lên làm việc.

Đến nay, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố 35 bị can, đồng thời tạm giữ 26 xe máy, 5 cây kiếm, 3 con dao, 3 bình xịt hơi cay. Bên cạnh đó, có 13 thanh thiếu niên khác được giao cho gia đình bảo lãnh, tiếp tục quản lý, giáo dục.

Tang vật gồm dao, kiếm, bình xịt hơi cay, xe máy... bị thu giữ

Công an TP.Đà Nẵng nhận định, vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh đối với một bộ phận giới trẻ có hành vi tụ tập, náo loạn đường phố rồi quay clip "sống ảo" trên mạng xã hội.