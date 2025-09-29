Vụ đấu giá mỏ cát tăng 308 lần: Khởi tố tổng giám đốc cùng 5 thuộc cấp

Chiều 29.9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết liên quan đến vụ đấu giá mỏ cát tăng 308 lần xảy ra tại điểm mỏ cát ký hiệu ĐB2B (xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn, Quảng Nam cũ – nay xã Điện Bàn Tây, TP.Đà Nẵng), sau khi mở rộng điều tra, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố thêm 4 bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Như vậy, tính đến nay đã có 6 bị can bị khởi tố.

Nhóm 4 bị can vừa bị khởi tố bao gồm: Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, ở xã Hà Nha), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (25 tuổi, ở xã Điện Bàn Tây), Lê Nguyễn Đông Quân (34 tuổi, ở P.An Hải) và Trần Văn Bảy (50 tuổi, ở P.Điện Bàn, cùng TP.Đà Nẵng).

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đọc quyết định khởi tố thêm 4 bị can ẢNH: C.X

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho hay, trong số 4 bị can bị khởi tố bổ sung, Nguyễn Văn Hùng bị bắt tạm giam; 3 bị can Nguyễn Sỹ Minh Tiến, Trần Văn Bảy và Lê Nguyễn Đông Quân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 23.7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố 2 bị can Nguyễn Sĩ Khoa (51 tuổi, ở P.Cẩm Lệ, Tổng giám đốc Công ty MT Quảng Đà và Đỗ Thị Lệ (36 tuổi, ở xã Điện Bàn Tây, cùng TP.Đà Nẵng, kế toán công ty) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Theo kết quả điều tra, được sự chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa, nhóm 4 bị can Hùng, Tiến, Bảy, Quân thông đồng nâng giá khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ ĐB2B cho Công ty CP MT Quảng Đà và Công ty CP Nông Sơn Farm trong các phiên đấu giá kéo dài từ ngày 18 – 19.10.2024.

Theo thông tin mời đấu giá quyền khai thác cát tại điểm mỏ ĐB2B, đây là mỏ cát xây dựng có diện tích 6,04 ha, trữ lượng theo kế hoạch phê duyệt là 159.000 m3.

Trong số 4 bị can bị khởi tố, có 3 bị can được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú ẢNH: C.X

Hệ quả, Công ty MT Quảng Đà (ở P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ cũ, TP.Đà Nẵng) trúng đấu giá với mức giá R = 1.534,6%, chốt giá 370 tỉ đồng, cao hơn 308 lần so với giá khởi điểm (1,2 tỉ đồng). Đây được xác định là một con số bất thường.

Phòng Cảnh sát kinh tế cũng cho hay, trước đó Bộ Công an và các cục nghiệp vụ cũng đã chỉ đạo về tăng cường phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản…

Vì vậy, sau khi 2 đơn vị công an sáp nhập (TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản liên quan đến điểm mỏ cát ký hiệu ĐB2B.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 18.10.2024, Công ty CP đấu giá hợp danh Hòa Thuận (đơn vị được thuê thực hiện đấu giá) đã tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ký hiệu ĐB2B.

Phiên đấu giá kéo dài từ 8 giờ ngày 18.10.2024, kết thúc lúc 4 giờ 8 phút ngày 19.10.2024, sau khi trải qua 200 vòng đấu giá, kéo dài hơn 20 giờ đồng hồ.

Vị trí mỏ cát ký hiệu ĐB2B ẢNH: C.X

Kết quả, mỏ cát được chốt giá 370 tỉ đồng, Công ty CP MT Quảng Đà trúng đấu giá, cao hơn 308 lần so với giá khởi điểm.



