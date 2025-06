Vụ đấu giá mỏ cát tăng 308 lần: Đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can

Chiều 20.6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến mỏ cát ký hiệu ĐB2B (xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) được đấu giá tăng 308 lần so với giá khởi điểm, Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP MT Quảng Đà (địa chỉ ở 461 - 463 Nguyễn Hữu Thọ, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho hay hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để khởi tố bị can đối với người liên quan đến vụ việc đấu giá mỏ cát này.

Vị trí mỏ cát ký hiệu ĐB2B ở xã Điện Thọ ẢNH: VIẾT NIỆM

Trước đó, ngày 18.10.2024, Công ty CP đấu giá hợp danh Hòa Thuận (đơn vị được thuê thực hiện đấu giá) đã tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ký hiệu ĐB2B.

Phiên đấu giá kéo dài từ 8 giờ ngày 18.10.2024, kết thúc lúc 4 giờ 8 phút ngày 19.10.2024, sau khi trải qua 200 vòng đấu giá, kéo dài hơn 20 giờ đồng hồ.

Kết quả, mỏ cát được chốt giá 370 tỉ đồng, cao hơn 308 lần so với giá khởi điểm (1,2 tỉ đồng). Công ty CP MT Quảng Đà là doanh nghiệp trúng đấu giá.

Theo thông tin mời đấu giá quyền khai thác cát tại điểm mỏ ĐB2B, đây là mỏ cát xây dựng có diện tích 6,04 ha, trữ lượng theo kế hoạch phê duyệt là 159.000 m3.

Liên quan đến vụ đấu giá mỏ cát tăng hơn 308 lần, ngày 25.12.2024, Chánh thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định xử phạt Công ty CP MT Quảng Đà 17 triệu đồng vì đã có hành vi "cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá".

Ngay sau đó, UBND TX.Điện Bàn đã ký quyết định về việc hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ ĐB2B.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về đấu giá đối với điểm mỏ ĐB2B.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty CP MT Quảng Đà có hành vi vi phạm các quy định về đấu giá, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT đề nghị Chánh thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành trước đó.