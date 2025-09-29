Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Giải cứu một người Trung Quốc bị bắt cóc

Huy Đạt
Huy Đạt
29/09/2025 20:32 GMT+7

Một người Trung Quốc bị bắt cóc, giam giữ tại nhà nghỉ để ép gọi về nước chuyển tiền trả nợ, vừa được Công an TP.Đà Nẵng giải cứu.

Ngày 29.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an xã Thăng An kịp thời giải cứu một người đàn ông Trung Quốc bị nhóm nghi phạm bắt cóc, giam giữ để đòi nợ, xảy ra tại một nhà nghỉ ở xã Thăng An. 

Đà Nẵng: Giải cứu 'con bạc' ngoại quốc bị bắt cóc, ép gọi về nước trả nợ- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ nhóm nghi phạm người nước ngoài trong vụ bắt cóc đòi nợ tại nhà nghỉ ở xã Thăng An

ẢNH: Đ.X

Theo kết quả điều tra ban đầu, Zhang Kai (29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đến một casino ở khu vực nam TP.Đà Nẵng đánh bạc, thua sạch 200.000 nhân dân tệ (khoảng 740 triệu đồng) vay từ He Kai (46 tuổi). Sau đó, Zhang Kai bị He Kai cùng đồng bọn là Wang Jun (30 tuổi), Wang Shao Bo (40 tuổi) khống chế, đưa về nhà nghỉ N.H giam giữ. 

Nhóm này buộc nạn nhân gọi điện về cho người thân ở Trung Quốc để chuyển tiền trả nợ mới được thả. Trong thời gian bị giữ, Zhang Kai không bị hành hung nhưng hoàn toàn bị tước đoạt quyền tự do. Wang Jun lo việc mua thức ăn, Wang Shao Bo giám sát chặt, còn He Kai thường xuyên thúc ép nạn nhân gọi về gia đình. 

Khoảng 19 giờ ngày 25.9, qua kiểm tra hành chính, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đã phát hiện, giải cứu Zhang Kai, đồng thời bắt giữ Wang Shao Bo, Wang Jun tại hiện trường. Người cầm đầu He Kai cũng nhanh chóng bị truy bắt. 

Hiện cả 3 bị áp dụng biện pháp tố tụng khẩn cấp để điều tra về hành vi “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 169 Bộ luật Hình sự.

Xem thêm bình luận