Tăng cường hợp tác giữa khu vực miền Trung Việt Nam với các địa phương Trung Quốc

Tối 23.9, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.Đà Nẵng tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Trung Quốc (1.10.1949 - 1.10.2025). Phát biểu tại buổi lễ, quyền Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Dương Thuận Phong gửi lời cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, ngành, địa phương miền Trung đối với việc phát triển quan hệ Việt - Trung.

Ông Dương Thuận Phong cho biết, năm 2025, hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng tổ chức "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung".

Trên lĩnh vực kinh tế, trong 7 tháng năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt - Trung đạt 161,025 tỉ USD, tăng 11,2%. Trung Quốc hiện đứng thứ nhất về số dự án đầu tư mới với 695 dự án; hơn 3,1 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam, chiếm 25,5% tổng lượng khách quốc tế, đứng vị trí hàng đầu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chúc mừng Ngày Quốc khánh Trung Quốc ẢNH: HOÀNG SƠN

Giao lưu hợp tác giữa các địa phương Trung Quốc như Sơn Đông, Phúc Kiến, Thiểm Tây, Quảng Tây, Vân Nam… với các tỉnh, thành miền Trung Việt Nam ngày càng sôi động, đạt nhiều thành quả và thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, thành phố hữu nghị và giao lưu văn hóa.

Tại buổi lễ, các đoàn đại biểu đến từ Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Chính quyền nhân dân thành phố Liễu Châu cùng đoàn nghệ thuật Trung Quốc tham dự và giới thiệu đến nhiều sản phẩm văn hóa sáng tạo gồm di sản văn hóa phi vật thể, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Đặc biệt, tối nay 24.9, đoàn nghệ thuật Trung Quốc sẽ biểu diễn trong chương trình giao lưu tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), chào mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Trung và "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung".

Quyền Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Dương Thuận Phong thông tin về tình hình, kết quả hợp tác Việt - Trung ẢNH: HOÀNG SƠN

Nhân dịp này, ông Dương Thuận Phong cũng chúc mừng những cải cách, thành tựu phát triển của các địa phương miền Trung; trong đó Đà Nẵng được phê duyệt xây dựng Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế, Huế được phê duyệt trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Dương Thuận Phong khẳng định, bước vào thời kỳ mới, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng sẵn sàng cùng các địa phương, ngành hàng trong khu vực lãnh sự thúc đẩy hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu "6 hơn" (tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn, hợp tác kinh tế sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, kiểm soát bất đồng tốt hơn) để thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa hai nước trên mọi lĩnh vực phát triển mạnh mẽ hơn…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đà Nẵng, nhấn mạnh trong bức tranh hợp tác chung Việt - Trung, Đà Nẵng tự hào đã và đang tích cực vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đà Nẵng, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HOÀNG SƠN

Nhiều năm qua, thành phố duy trì, mở rộng hợp tác với các địa phương Trung Quốc như Vân Nam, Quảng Tây, Giang Tô, Sơn Đông, Ma Cao… trên nhiều lĩnh vực từ đầu tư, thương mại, du lịch đến giáo dục, giao lưu văn hóa và ngoại giao nhân dân. Các chương trình hợp tác, trao đổi đoàn đã đem lại lợi ích thiết thực, góp phần tăng cường hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị.

Ông Hồ Kỳ Minh đánh giá cao vai trò cầu nối của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa thành phố với các địa phương, đối tác Trung Quốc. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng cơ quan này sẽ tiếp tục phát huy vai trò, góp phần tăng cường gắn kết, hợp tác thực chất giữa khu vực miền Trung Việt Nam với các địa phương của Trung Quốc.